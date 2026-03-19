Se acerca un impactante eclipse solar total. Foto: Pexels.

El cielo ofrecerá uno de los fenómenos más impactantes del siglo XXI, cuando un Eclipse solar total transforme el día en noche durante más de seis minutos en algunas regiones del planeta, una duración que no volverá a repetirse en más de un siglo. Según confirmó la NASA, la alineación de ese día permitirá que la Luna cubra al Sol durante un período excepcionalmente prolongado, lo que ya genera gran expectativa en la comunidad científica internacional.

Este evento se desarrollará el 2 de agosto de 2027 y no solo se destaca por su duración inusual, sino también por la amplitud de su visibilidad. Será uno de los eclipses con mayor alcance geográfico del siglo, convirtiéndose en una oportunidad clave tanto para la investigación solar y la física espacial como para la observación pública del cielo.

Se acerca un impactante eclipse solar total.

¿Por qué será tan largo este eclipse solar?

La extensión de la oscuridad no es casual, sino el resultado de una combinación astronómica poco frecuente. Ese día, la Tierra estará cerca del afelio —su punto más alejado del Sol—, lo que hace que el astro se perciba levemente más pequeño. Al mismo tiempo, la Luna se encontrará próxima al perigeo, es decir, más cerca de nuestro planeta, por lo que se verá más grande de lo habitual.

A esto se suma que la sombra lunar atravesará zonas cercanas al ecuador, donde la rotación terrestre contribuye a prolongar el tiempo de ocultamiento. Esta combinación permitirá que el disco solar quede completamente cubierto por más de seis minutos, cuando lo habitual en eclipses totales es una duración de apenas dos o tres minutos.

¿Dónde se podrá ver el eclipse de 2027?

La franja de totalidad se extenderá a lo largo de más de 15.000 kilómetros. La sombra de la Luna comenzará su recorrido en el océano Atlántico y avanzará sobre varios países, entre ellos España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Uno de los lugares más privilegiados para observarlo será Luxor, donde se esperan condiciones ideales y una de las duraciones de totalidad más largas del planeta.

¿Dónde se podrá ver el eclipse de 2027? Foto: Gemini/Canal26

¿Se podrá ver desde Argentina?

En Argentina no se observará la totalidad del fenómeno, pero sí será posible apreciar un eclipse parcial en gran parte del territorio.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

Desde la NASA insisten en que nunca se debe mirar el Sol directamente sin protección, salvo durante los breves minutos de totalidad y únicamente dentro de la zona donde el astro queda completamente cubierto.

Entre las recomendaciones principales se destacan el uso de gafas certificadas bajo norma ISO 12312-2, filtros solares especiales para telescopios o binoculares, y evitar métodos caseros como vidrios oscuros o radiografías. También se aconseja seguir transmisiones oficiales en caso de no estar en una zona de visibilidad total.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura? Foto: Unsplash

Un fenómeno que no se repetirá en generaciones

Eclipses de esta magnitud dependen de una coincidencia muy precisa entre la posición de la Tierra, la distancia de la Luna y la trayectoria de su sombra. Estas condiciones son extremadamente raras y no se repiten con frecuencia.

Por eso, tras el 2 de agosto de 2027, no habrá otro eclipse solar total con una duración similar hasta bien entrado el siglo XXII, lo que convierte a este evento en una oportunidad única para toda una generación.