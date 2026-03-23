Un eclipse solar único tendrá lugar en agosto de 2027. Foto: Unsplash

El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del siglo XXI: un eclipse solar total que será visible en amplias regiones del hemisferio norte y que promete ofrecer una experiencia única tanto para científicos como para aficionados.

Durante el evento, la Luna se interpondrá completamente entre la Tierra y el Sol, provocando un oscurecimiento total en pleno día. No se tratará de una tormenta ni de una nube pasajera: el cielo se volverá tenue, la luz adoptará un tono crepuscular y el entorno quedará envuelto en una penumbra inusual, como si el atardecer llegara de forma repentina en horario de tarde.

Eclipse solar 2027. Foto: NA

¿Cuánto durará el eclipse solar de 2027?

El momento de mayor impacto durará poco más de seis minutos, una cifra excepcional para este tipo de fenómenos. En concreto, el punto máximo alcanzará los seis minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en el eclipse solar total más prolongado visible desde zonas accesibles del planeta en todo el siglo XXI.

La franja de totalidad -es decir, la zona donde el eclipse podrá verse en su totalidad- atravesará el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Ciudades como Málaga, Cádiz, Tánger, Luxor, Yeda y La Meca quedarán dentro de esta trayectoria, permitiendo que millones de personas observen cómo el día se transforma en noche durante varios minutos.

Sin embargo, el fenómeno no será visible desde Argentina, por lo que quienes deseen presenciarlo en su totalidad deberán viajar hacia alguno de los destinos ubicados dentro de la franja principal.

El evento será visible en ciertas regiones del planeta. Foto: REUTERS

Este eclipse genera una enorme expectativa porque su duración se acerca al límite máximo teórico para este tipo de eventos y, además, atravesará zonas densamente pobladas, algo poco frecuente en eclipses tan extensos. Durante esos minutos, será posible observar la corona solar -la capa más externa de la atmósfera del Sol-, así como algunas estrellas brillantes e incluso planetas visibles a simple vista en pleno día.

Más allá del espectáculo visual, el fenómeno también producirá efectos perceptibles en el ambiente, como un descenso temporal de la temperatura y una sensación térmica similar a la de un anochecer repentino. Por todo esto, millones de personas en todo el mundo ya se preparan para presenciar un evento que promete quedar en la historia.