Cazador de OVNIS

Hansjürgen Köhler gestiona un equipo de cinco voluntarios que manejan la Red Central de Investigación de Fenómenos Celestes Extraordinarios (CENAP). El hombre de 60 años quiso ser astrónomo pero terminó dedicándole su vida a la cacería de ovnis.

Köhler comentó que su fundación recibió 13.621 notificaciones, de las cuales resolvió todas menos 89 casos que se mantienen abiertos. La mayoría de los avistamientos tienen explicación: cohetes, satélites, planetas brillantes, estrellas, bolas de fuego o meteoritos.

Hansjürgen Köhler Foto: Hansjürgen Köhler

Qué dice la experiencia de Köhler sobre los OVNIS

Según la experiencia de Hansjürgen Köhler, cerca del 40% de las notificaciones recibidas se vinculan a objetos de tecnología espacial. Hace algunos años, Elon Musk pasó a integrar la lista de posibles “responsables” de estos avistamientos, debido a que los satélites Starlink pueden alcanzar un brillo extremadamente intenso, al punto de ser confundidos incluso por pilotos de aeronaves.

Por otra parte, los vuelos de drones suelen ejecutar maniobras poco habituales que pueden generar interpretaciones erróneas. A esto se suman diversos fenómenos cotidianos que también inducen a engaño, como los globos, en especial los de plástico, que reflejan la luz solar, así como espectáculos láser o efectos lumínicos utilizados en grandes eventos.

Aseguran haber visto un OVNI en el Canal Beagle. Foto: Diario Jornada

Cómo trabaja la Red Central de Investigación de Fenómenos Extraordinarios en el Cielo en Alemania

El CENAP dispone de una línea de atención operativa las 24 horas del día, mediante la cual los ciudadanos pueden reportar fenómenos celestes inusuales a través de WhatsApp, correo electrónico o el formulario disponible en su sitio web. Köhler asume el compromiso de analizar cada aviso y dar respuesta en un plazo máximo de 24 horas.

Ante cada notificación, solicita información detallada como la fecha, la hora, el lugar, la dirección y la duración del avistamiento, además del número de testigos. Asimismo, valora el envío de fotografías o material audiovisual. Según explica, la mayor carga de trabajo suele concentrarse entre las 22:00 y las 24:00, un horario en el que muchas personas salen al balcón a observar el cielo, frecuentemente mientras fuman.

Muchas veces el fenómeno es explicable por otra razón, aquí una estrella fugaz. Foto: Captura de pantalla RT | Mejorada con IA.

Cuando entra un meteorito o cohete a la atmósfera y se visualiza en el cielo alemán, Köhler habla de unas 60 u 80 notificaciones: “En ese momento, puedes apagar la televisión, porque sabes que empezará la acción”.

Comenta que sus casos favoritos llegan entre las 3 y las 4 de la madrugada cuando se levanta de un salto de la cama. “Cuanto antes llegue el aviso, mejor, así podemos ver directamente en la computadora lo que la persona que llama está viendo. Y, en el mejor de los casos, aclararlo”, comenta.

Qué piensa Köhler de los OVNIS

Los escépticos afirman que Hansjürgen Köhler no cree en los ovnis, si no que es un criminólogo especializado en el cielo y no “alguien que cree en hombrecitos verdes en platillos voladores”.

Köhler considera que la población en general sabe poco de astronomía y que sus conocimientos son mejorables pero que, a veces, la gente reporta cosas porque la percepción humana puede llevarnos a error. La psicología lo denomina pareidolia, la tendencia del cerebro a reconocer significados o rostros en patrones aleatorios. Así, estructuras parecidas a nubes o reflejos de luz pueden parecer a veces ovnis.

Para esclarecer los casos, Köhler recurre a programas de astronomía, datos de agencias espaciales y registros de tráfico aéreo, e incluso consulta a las fuerzas armadas en situaciones excepcionales. Su labor, en ocasiones, se asemeja a la de un detective.

Ovni en Salta

Incluso la Agencia Espacial Europea (ESA) le ha derivado casos. Hace tres años, un equipo que observaba auroras boreales en Noruega detectó un fenómeno inusual que Köhler atribuyó al lanzamiento de un cohete cuyo combustible, cristalizado por el frío extremo, generó un efecto luminoso en el cielo.

Otro caso reciente involucró un supuesto avistamiento de extraterrestres en una playa de Portugal, basado en los dibujos de una testigo. Tras la investigación, Köhler concluyó que se trataba en realidad de actividades de una escuela de buceo en la zona.

Ante la pregunta sobre la posible llegada de un ovni a la Tierra, Köhler responde que, hasta el momento, no existe ningún indicio de que algo así haya ocurrido. Sin embargo, afirma estar convencido de que la humanidad no es la única forma de vida en la galaxia, ya que, en su opinión, sería un desaprovechamiento del espacio. Aun así, sostiene que, si alguna civilización llegara al planeta y observara lo que sucede en él, probablemente se marcharía con rapidez.