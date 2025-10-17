“Revelaciones explosivas” sobre los OVNIS: el documental con declaraciones de funcionarios de EE.UU. sobre la vida extraterrestre

Entre los entrevistados está el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien declaró: “Están diciendo cosas realmente increíbles que creo que tenemos la obligación de tomar en serio”.

Un nuevo documental ofrecería explicaciones "explosivas" sobre la existencia de OVNIS.

El próximo 21 de noviembre se estrenará un documental que promete mostrar revelaciones exclusivas sobre la vida extraterrestre y los Objetos Voladores No Identificados (OVNI). El nombre del documental es “La era de la divulgación” y ofrece testimonios de altos miembros de la Casa Blanca actuales, así como también de otras administraciones.

“Revelaciones explosivas” sobre los OVNIS

Tal como fue presentado en un informe de Canal 26, el documental “La era de la divulgación” tendrá una presentación calificada para el Oscar y se estrenará en cines selectos de la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, junto con un lanzamiento en simultáneo en Amazon Prime.

El documental ofrecería información clave sobre la existencia de seres extraterrestres.

“Aseguran que ‘La era de la divulgación’ documenta un encubrimiento global de 80 años de vida inteligente no humana y una guerra secreta entre las principales naciones para aplicar ingeniería inversa a tecnología avanzada de origen no humano”, plantea el informe de Canal 26.

Con esa premisa, el documental intentará esclarecer la existencia de vida extraterrestre y el ocultamiento por parte de las principales potencias del mundo.

“Con testimonios de 34 miembros del Gobierno de los Estados Unidos, comunidades militares y de Inteligencia, esta producción expone lo que está en juego en el futuro de la humanidad”, sostiene el mismo informe de Canal 26.

Y agrega: “Una de las voces clave es Jay Stratton, exfuncionario de la Agencia de Inteligencia Defensa y Director del Grupo de Trabajo UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados por su sigla en inglés) del Gobierno”.

En el tráiler del documental hay una declaración de Stratton que dice lo siguiente: “He visto con mis propios ojos naves y seres no humanos”. Además, entre los entrevistados hay políticos de alto rango de los partidos republicanos y demócratas, como el actual secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio es una de las voces principales del documental. Foto: Reuters.

Incluso, según trascendidos, Rubio podría dar detalles de OVNIS volando sobre instalaciones nucleares restringidas. “Personas en las que hemos confiado tareas realmente importantes para nuestro país están diciendo cosas realmente increíbles que creo que tenemos la obligación de tomar en serio y escuchar”, declaró Marco Rubio al respecto.