Caída de restos de un cohete chino en Río Negro. Foto: Captura de video.

El cielo nocturno de la provincia de Río Negro se vio alterado por una lluvia “de fuego” luego de que restos del cohete chino Chang Zheng 4B ingresara en la atmósfera terrestre, donde se desintegró por completo ante la mirada de cientos de testigos.

El evento se produjo exactamente a las 0:41 de este sábado, iluminó la geografía patagónica con una trayectoria descendente que, por momentos, generó incertidumbre entre los habitantes que lograron registrar el fenómeno.

Caida de restos de un cohete chino en Rio Negro. Video: NA

Los especialistas explicaron que la fricción con las capas atmosféricas superiores provocó la fragmentación y posterior combustión de los materiales, lo que resultó en las estelas de fuego y los destellos divisados desde ciudades como San Carlos de Bariloche, General Roca y Viedma.

Los especialistas remarcaron que se trató de un procedimiento derivado del descarte de este tipo de vehículos de transporte tras la liberación de su carga útil.

Caída restos de un cohete chino en Río Negro. Foto: NA

A diferencia de un meteoro natural, el bólido artificial presentó una velocidad menor y una fragmentación visible que permitió su identificación casi inmediata por parte de los aficionados a la astronomía.

Las autoridades locales no reportaron daños materiales ni caída de piezas sólidas en zonas urbanas, y sostuvieron que la inmensa mayoría de la estructura se consumió por el calor extremo antes de alcanzar la superficie terrestre.