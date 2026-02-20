Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump hizo un anuncio histórico, al revelar que pedirá a distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos que se liberen archivos clasificados que tienen que ver con los objetos voladores no identificados (ovnis), además de información acerca de posibles formas de vida extraterrestre.

El anuncio de Donald Trump sobre los archivos clasificados vinculados a los ovnis

La medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, según relató en sus redes sociales.

Donald Trump anunció que desclasificará archivos vinculados a los OVNIS. Foto: Truth Social

La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.

Qué dijo Barack Obama sobre los ovnis

Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: “Son reales, pero yo no los he visto”, y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Encuentro entre Obama y Trump

Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama “dio información clasificada” y cometió “un grave error”.

Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio “pruebas” de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.