Se acerca un tormentón que hará bajar la temperatura: qué día llueve en Buenos Aires y cambia el clima, según el pronóstico
Lo importante vendrá durante los siguientes días, cuando la temperatura descienda a mínimas por debajo de los 20 °C y las máximas no superarán los 28 °C. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
En medio de un calor sofocante que no da tregua, el pronóstico del clima brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que se aproxima una jornada de lluvias y tormentas que harán que baje la temperatura.
Luego de varios días con marcas térmicas por encima de los 30 °C, las precipitaciones llegarán el próximo jueves 19 de febrero. Para esta fecha, se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante toda la jornada.
Cómo estará el clima los próximos días, con lluvia y baja de temperatura
- Miércoles 18 de febrero: mínima de 22 grados y máxima de 32 °C. Cielo mayormente nublado para todo el día, con hasta 10% de probabilidades de precipitación para la noche.
- Jueves 19 de febrero: mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante toda la jornada.
- Viernes 20 de febrero: mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. Cielo de mayormente a parcialmente nublado. No se esperan lluvias.
- Sábado 21 de febrero: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C. El cielo estará nublado todo el día y se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
- Domingo 22 de febrero: la mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C. Además, el cielo estará nublado y los vientos soplarán con una intensidad de entre 23 y 3| km/h.
Recomendaciones del SMN por lluvias: qué hacer y qué no
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.