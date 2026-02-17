Se acerca un tormentón que hará bajar la temperatura:

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

En medio de un calor sofocante que no da tregua, el pronóstico del clima brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que se aproxima una jornada de lluvias y tormentas que harán que baje la temperatura.

Luego de varios días con marcas térmicas por encima de los 30 °C, las precipitaciones llegarán el próximo jueves 19 de febrero. Para esta fecha, se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante toda la jornada.

Lo importante vendrá durante los siguientes días, cuando la temperatura descienda a mínimas por debajo de los 20 °C y las máximas no superarán los 28 °C.

Se acerca un tormentón que hará bajar la temperatura. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Cómo estará el clima los próximos días, con lluvia y baja de temperatura

Miércoles 18 de febrero : mínima de 22 grados y máxima de 32 °C. Cielo mayormente nublado para todo el día, con hasta 10% de probabilidades de precipitación para la noche.

Jueves 19 de febrero : mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante toda la jornada.

Viernes 20 de febrero : mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. Cielo de mayormente a parcialmente nublado. No se esperan lluvias.

Sábado 21 de febrero : mínima de 20 °C y máxima de 28 °C. El cielo estará nublado todo el día y se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Domingo 22 de febrero: la mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C. Además, el cielo estará nublado y los vientos soplarán con una intensidad de entre 23 y 3| km/h.

Recomendaciones del SMN por lluvias: qué hacer y qué no