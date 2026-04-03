Para hoy viernes 3 de abril de 2026, el clima en Tierra del Fuego mostrará un amanecer con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de -0.6°C. Se espera una jornada fresca, con una humedad promedio del 96%, lo que hará que la sensación térmica sea más baja de lo esperado. Los vientos soplarán desde el oeste con una velocidad máxima aproximada de 22 km/h, manteniéndose constantes durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con nubes intermitentes que dejan entrever por momentos el sol. La temperatura máxima llegará a los 2.9°C, aunque la sensación térmica puede ser más baja debido al viento constante del suroeste. Se prevén ráfagas de viento que alcanzan los 17 km/h, dando una sensación de mayor frío. La noche presentará un panorama parecido, con cielo mayormente despejado y sin variaciones significativas en las condiciones del viento.