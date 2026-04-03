Lluvias durante el fin de semana Foto: Foto generada con IA

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires está a punto de dar un giro brusco. Tras varios días de calor, humedad elevada y sensaciones térmicas agobiantes, el ingreso de un sistema frontal frío provocará lluvias intensas y un desplome térmico que marcará el inicio anticipado del otoño. Según los modelos meteorológicos, la temperatura podría bajar hasta 15 grados en menos de 48 horas, un cambio que se sentirá con fuerza en toda la región.

Tormentas fuertes como antesala del cambio de tiempo

El primer impacto de este fenómeno se dio con tormentas durante la noche del viernes 3 de abril, cuando la atmósfera cargada de humedad sea desplazada por aire más frío desde el sur. Las precipitaciones podrían ser localmente intensas, con actividad eléctrica, ráfagas de viento y acumulados significativos de agua en cortos períodos de tiempo.

Este episodio no será aislado: cumple un rol clave como transición hacia un descenso abrupto de la temperatura, algo poco frecuente para comienzos de abril. El cambio de masa de aire hará que el clima pase, en pocas horas, de condiciones casi veraniegas a un escenario plenamente otoñal.

Caída térmica de hasta 15 grados: día por día

El viernes mantuvo valores elevados, con máximas cercanas a los 29°C, pero esta fue la última jornada de calor. Tras el paso de las tormentas:

Sábado 4: la temperatura máxima rondará los 22°C , mientras que la mínima caerá a 14°C , con viento del sur y sudeste que reforzará la sensación de frío.

Domingo 5: el amanecer será el más frío del fin de semana, con registros cercanos a los 12°C y una máxima que apenas alcanzará los 19°C. El cielo estará más estable, pero el aire frío se hará sentir durante todo el día.

Este brusco descenso marcará una diferencia térmica cercana a los 15 grados respecto al pico de calor previo, un contraste que impactará especialmente en horarios nocturnos y a primera hora de la mañana.

Lluvias en el AMBA Foto: Foto generada con IA

El viento, protagonista del fin de semana

Además del frío, el viento será un factor determinante. Se esperan ráfagas moderadas a fuertes del sector sur, que no solo colaborarán con el ingreso de aire polar, sino que también profundizarán la sensación térmica baja, especialmente en zonas del conurbano y áreas abiertas.

Este tipo de circulación es típica de los cambios estacionales más marcados y suele instalar períodos de temperaturas más bajas que pueden extenderse varios días.

¿Cómo seguirá el tiempo la próxima semana?

Lejos de tratarse de un episodio aislado, los pronósticos anticipan que las condiciones inestables continuarán. El lunes podría regresar la lluvia, con probabilidades elevadas de precipitaciones y temperaturas que se mantendrán contenidas, sin repuntes significativos.

Hacia mediados de semana, los modelos indican que el frío se intensificará aún más, con mínimas que podrían ubicarse cerca de los 11°C, convirtiéndose en el día más frío del período.

Recomendaciones ante el cambio brusco de clima

Sacar abrigos y ropa de entretiempo.

Prestar atención a personas mayores y niños durante las primeras mañanas frías.

Circular con precaución durante las tormentas, especialmente en horarios nocturnos.

Ventilar los ambientes si se utilizan estufas o calefactores.

Un otoño que llega con carácter

Este episodio meteorológico confirma que el otoño se instala con fuerza en el AMBA. El calor persistente queda atrás y da paso a un escenario más inestable, fresco y con descensos térmicos pronunciados, una combinación que suele repetirse en los próximos meses.

El abrigo vuelve a ser protagonista y el clima obliga a cambiar rutinas: el otoño ya empezó, y lo hizo con un golpe de frío contundente.