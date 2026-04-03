El clima en Tucumán hoy promete ser interesante, con un amanecer parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, mientras que la máxima alcanzará los 22.4°C. La mañana se presenta calma, sin precipitaciones, pero con una humedad que podría llegar al 80%. La velocidad del viento alcanzará hasta 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, y no hay previsión de lluvia. Las condiciones serán estables, con una ligera brisa que refrescará el ambiente tarde-noche, manteniendo las temperaturas agradables.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, permitiendo disfrutar de un día con buena cantidad de luz solar.