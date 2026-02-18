Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias: en qué zonas se esperan lluvias, granizo y vientos fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que varios puntos del país se verán afectados por abundante cantidad de precipitaciones, que estará acompañada de actividad eléctrica.
En medio de un calor húmedo y sofocante, el pronóstico del clima brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes para este miércoles 18 de febrero en varias provincias de la Argentina.
Según indicó el SMN, en las zonas afectadas se esperan lluvias fuertes y/o severas, las cuales podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
En esa línea, se prevén además valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.
Qué provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormenta este miércoles 18 de febrero
En tanto, las provincias afectadas por tormentas fuertes son: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy.
En qué localidades de Buenos Aires rige alerta amarilla por tormentas
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, las zonas afectadas por la alerta amarilla son: Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia.
Recomendaciones del SMN por lluvias: qué hacer y qué no
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima los próximos días, con lluvia y baja de temperatura
En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, se espera que esta semana llueva y baje la temperatura. El pronóstico del SMN indica:
- Miércoles 18 de febrero: mínima de 22 grados y máxima de 32 °C. Cielo mayormente nublado para todo el día, con hasta 10% de probabilidades de precipitación para la noche.
- Jueves 19 de febrero: mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante toda la jornada.
- Viernes 20 de febrero: mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. Cielo de mayormente a parcialmente nublado. No se esperan lluvias.
- Sábado 21 de febrero: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C. El cielo estará nublado todo el día y se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
- Domingo 22 de febrero: la mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C. Además, el cielo estará nublado y los vientos soplarán con una intensidad de entre 23 y 3| km/h.