Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias:

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias. Foto: Unsplash

En medio de un calor húmedo y sofocante, el pronóstico del clima brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes para este miércoles 18 de febrero en varias provincias de la Argentina.

Según indicó el SMN, en las zonas afectadas se esperan lluvias fuertes y/o severas, las cuales podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

En esa línea, se prevén además valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

LLegan las lluvias a Buenos Aires. Foto: IA

Qué provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormenta este miércoles 18 de febrero

En tanto, las provincias afectadas por tormentas fuertes son: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy.

En qué localidades de Buenos Aires rige alerta amarilla por tormentas

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, las zonas afectadas por la alerta amarilla son: Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia.

Recomendaciones del SMN por lluvias: qué hacer y qué no

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta amarilla para este miércoles 18 de febrero. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cómo estará el clima los próximos días, con lluvia y baja de temperatura

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, se espera que esta semana llueva y baje la temperatura. El pronóstico del SMN indica: