Lluvia y calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El otoño parece nunca haber empezado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. A pesar de las lluvias y el cielo nublado, la humedad y el calor no dan tregua y el aire tropical no afloja, a tal punto que se llegó a un nuevo récord de temperaturas que no se veía desde hace más de 100 años.

Según registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la información brindada por el sitio especializado Meteored, el miércoles 1 de abril la mínima fue de 24,1 °C, siendo la temperatura mínima más alta jamás registrada en un mes de abril desde 1906, año en el que comenzaron los registros del Observatorio Central porteño. El récord anterior era de 23,8 °C, con fecha del 4 de abril de 2004.

Humedad en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Por lo tanto, este escenario cargado de por noches cálidas, nubosidad y alta humedad, impide que el alivio llegue de una manera más acorde a la época otoñal, lo que implica temperaturas por encima de los valores normales para estas fechas.

Cuándo baja la temperatura: el clima en la Ciudad de Buenos Aires para el resto del fin de semana largo

Según la información del SMN, este Viernes Santo estará pasado por agua, con tormentas fuertes durante toda la jornada. Esto traerá un frente de aire fresco que hará bajar la temperatura los próximos días.

Viernes 3 de abril : mínima de 22 °C y máxima de 29 °C. Se espera neblina por la madrugada, mientras que las tormentas comenzarán a la mañana y se extenderán durante todo el día.

Sábado 4 de abril : empieza a bajar la temperatura. La mínima será de 15 °C y la máxima de 22°. Chaparrones por la madrugada y cielo nublado el resto del día. Se esperan vientos fuertes de hasta 50 km/h.

Domingo 5 de abril: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

Cómo sigue el clima durante la semana

Lunes 6 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias para todo el día y vientos de entre 23 y 50 km/h.

Martes 7 de abril : mínima de 16 °C y máxima de 22 °C. Tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones para la tarde/noche. Las ráfagas alcanzarán los 50 km/h.

Miércoles 8 de abril: mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Habrá chaparrones a la mañana y lluvias aisladas a la tarde/noche. Se esperan fuertes ráfagas de viento, que alcanzarán los 59 kilómetros por hora.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas fuertes

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: