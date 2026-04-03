El clima en San Juan para hoy, viernes 3 de abril de 2026, presenta un panorama variado con condiciones matinales que se caracterizarán por un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, mientras que la humedad se mantendrá en un índex notable durante la mañana. Los vientos soplarán con velocidades máximas de hasta 11 km/h, ofreciendo una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el cielo de San Juan presenta un cambio gradual hacia mayor cobertura nubosa, manteniendo una temperatura máxima de 20.4°C. Aunque no se esperan lluvias, los vientos seguirán siendo una constante con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h. La humedad relativa rondará el 61%, haciendo del ambiente uno moderadamente cómodo.

Con estas condiciones, aunque no está planeado ningún acontecimiento meteorológico extremo, se sugiere que se mantenga atento a los cambios del clima.