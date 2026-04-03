Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

El clima en Santa Fe hoy tendrá un inicio con cielos despajados y temperaturas mínimas que rondarán los 7.9°C. A lo largo de la mañana, se espera que el viento alcance una velocidad promedio de 11 km/h, lo cual podría implicar algunas ráfagas intermitentes. A medida que avanza el día, la humedad alcanzará niveles en un rango de aproximadamente 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y entrada la noche, las temperaturas máximas podrán llegar hasta los 18.5°C, manteniéndose el cielo mayormente claro. El viento podría aumentar un poco su velocidad, alcanzando 21 km/h en ráfagas máximas. Se espera que el sol se ponga a las 18:06 horas, seguido de un descenso de la temperatura ya en horas nocturnas. En caso de salir por la noche, es recomendable abrigarse, especialmente en zonas con poca protección frente al viento.