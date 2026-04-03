Pronóstico del clima para la mañana en San Luis

Esta mañana en San Luis, el clima se mostrará con cielo parcialmente despejado y temperaturas mínimas cercanas a los 7.5°C. La humedad relativa alcanzará un 42%, lo que generará una atmósfera ligeramente seca. Los vientos del noreste soplarán a una velocidad moderada de 12 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con temperaturas que subirán hasta un máximo de 17.7°C. La sensación térmica se verá influida por un ligero incremento en la velocidad del viento, que podría alcanzar 22 km/h. No hay precipitaciones esperadas, por lo que el ambiente se mantendrá seco y sin lluvias.

En caso de querer realizar observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, brindando una extensión considerable de luz diurna para las actividades al aire libre.