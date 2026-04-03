Esta mañana, el clima en Santa Cruz será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. La posibilidad de precipitaciones es baja, situándose en un 0%. Sin embargo, el cielo estará cubierto de nubes a lo largo de la mañana. El viento soplará con una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que no superarán los 7.3°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad será notable, alcanzando un 90%. Los vientos tenderán a amainar ligeramente durante la tarde y la noche, lo que proporcionará una sensación térmica más estable.

Consejos y recomendaciones: Es recomendable llevar abrigo si planeas realizar actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento y la temperatura pueden hacer que sientas el frío más intensamente.