Condiciones meteorológicas para la mañana en Salta

Este viernes 3 de abril de 2026, en Salta se anticipa un clima particularmente soleado, con una temperatura mínima de aproximadamente 3.4°C. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, ofreciendo una ambiente fresco pero agradable. Se recomienda vestirse adecuadamente para las bajas temperaturas al iniciar la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Mientras el día avance hacia la tarde y la noche, las temperaturas en Salta se elevarán hasta alcanzar una máxima cercana a los 21.2°C. La humedad promedio se espera en un 47%, haciendo que el aire sea cómodo para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones para hoy, lo que promete un día estable para salir a disfrutar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Debido a la variabilidad climática, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para aquellos que tengan que transitar por las calles en las horas más tardías. Además, se sugiere utilizar protector solar si pasará mucho tiempo al aire libre.