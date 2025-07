Opens in new window

Diego Milito habló sobre la salida de Maxi Salas y apuntó contra la dirigencia de River: “La palabra es decepción”

“Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejecutar la cláusula”, reveló el presidente de Racing Club tras la partida de una de sus figuras.

Maxi Salas será nuevo refuerzo de River Plate. Foto: NA

El fichaje de Maximiliano Salas por River Plate fue, sin dudas, la novela del mercado de pases del fútbol argentino. En este contexto, Diego Milito, presidente de Racing Club, rompió el silencio y dio su opinión sobre la polémica transferencia.

“Salas notificó que va a ejecutar la clausula de rescisión. Borrón y cuenta nueva. No lo queríamos negociar. Siempre lo dijimos”, comenzó Milito, durante una entrevista televisiva con ‘TyC Sports’.

Maximiliano Salas ante Botafogo. Foto: X @RacingClub.

Y continuó sobre la postura de River: “Un poco la palabra es decepción. Nosotros nunca haríamos algo así. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejecutar la cláusula”.

En sintonía, el mandatario de la ‘Academia’ opinó sobre la interferencia de Marcelo Gallardo: “No tengo diálogo. No soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría”.

Maximiliano Salas contra Atlético Bucaramanga. Foto: X @RacingClub.

“Hoy todos los jugadores tienen cláusula. Lo que pasa es que no sucede dentro de nuestro fútbol (la ejecución entre clubes). Aprovecho para que todos los dirigentes podamos ser solidarios y que esto no vuelva a ocurrir”, sentenció.

Por último, Milito reveló detalles de la negociación con Salas: “Teníamos todo arreglado. Llegamos a un acuerdo. Estaba muy contento. Después, hubo un llamado que lo hizo dudar, frenó la firma y sucedió todo lo que sucedió”.

¿Qué jugadores podrían abandonar River tras el Mundial de Clubes?

Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Matías Rojas y Miguel Borja son algunos de los que tienen contrato con River hasta diciembre de 2025.

Enzo Pérez, uno de los jugadores indiscutidos de Marcelo Gallardo. Foto: Reuters.

De todos ellos, el volante de 39 años es titular indiscutido para Gallardo, por lo que podría llegar a ganarse su continuidad. Por su parte, el resto está en la cuerda floja y no vestiría ‘La Banda’ en el 2026.

Otro nombre que podría decir adiós es Giuliano Galoppo, quien llegó al club tras “soplárselo” a Boca Juniors, pero no logró afianzarse y su contrato culmina a fin de año. Cabe recordar que arribó en condición de préstamo desde San Pablo y tiene una opción de compra de 3 millones de dólares.