El monoplaza Lotus E20 de 2012 que conducirá Franco Colapinto en el roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reddit

El próximo 26 de abril, Buenos Aires será escenario de una postal poco habitual: el rugido de un Fórmula 1 en plena Ciudad. El protagonista será el piloto argentino Franco Colapinto, quien protagonizará una exhibición especial en Palermo con un monoplaza cargado de historia y nostalgia para los fanáticos del automovilismo.

El evento tendrá un atractivo extra que promete emocionar al público: Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012, un modelo de la escudería Lotus F1 Team que marcó una época en la categoría. El sonido agudo de su motor V8 atmosférico, característico de la era previa a la tecnología híbrida, será parte del espectáculo que se escuchará en las avenidas del barrio de Palermo.

Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: el Fórmula 1 histórico que manejará en Palermo

El Lotus E20 de 2012, un modelo de la escudería Lotus F1 Team que marcó una época en la Fórmula 1. Foto: Reddit

El Lotus E20 fue diseñado por el ingeniero británico James Allison, hoy director técnico de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Pero más allá de su ingeniería, el monoplaza quedó grabado en la historia reciente de la Fórmula 1 por el regreso al triunfo de Kimi Räikkönen.

El piloto finlandés, campeón mundial en 2007 y último en lograrlo con Ferrari, ganó con este auto el Gran Premio de Abu Dhabi 2012, marcando su retorno a la victoria tras su paso por el rally. Aquella temporada terminó tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Circuito en Palermo: cómo será el recorrido sobre Avenida del Libertador y Sarmiento

Para la exhibición se montará un circuito urbano de aproximadamente dos kilómetros que recorrerá dos avenidas emblemáticas de la ciudad: Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Allí, se dispondrán unos 950 metros sobre Libertador y 500 metros sobre Sarmiento, donde el monoplaza acelerará y permitirá escuchar su motor a pleno.

El Lotus E20 que conducirá Franco Colapinto fue diseñado por el ingeniero británico James Allison. Foto: Reddit

Aunque el modelo originalmente lucía los clásicos colores negro y amarillo de Lotus, el auto que conducirá Colapinto presentará una estética renovada con los colores de BWT Alpine F1 Team: azul metalizado y rosa, el diseño que la escudería francesa utiliza en las últimas temporadas.

Motor V8 y 18.000 RPM: las características del Lotus E20 que rugirá en Buenos Aires

El Lotus E20 representa una era muy distinta a la actual Fórmula 1. Mientras hoy la categoría discute el equilibrio de potencia entre los motores híbridos (donde la energía eléctrica aporta cerca del 50% de los 1.000 caballos combinados), este monoplaza pertenece a la última generación de autos con motores V8 atmosféricos.

Su planta motriz Renault de 2,4 litros podía alcanzar hasta 18.000 revoluciones por minuto, generando el característico sonido agudo que los fanáticos aún extrañan. El auto pesa 640 kilos, tiene una caja semiautomática de titanio de siete marchas, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y puede superar los 300 km/h.

El Lotus E20 que conducirá Franco Colapinto pertenece a la última generación de autos con motores V8 atmosféricos. Foto: Reddit

Por su potencia sonora y su configuración mecánica prácticamente analógica, el E20 se convirtió en uno de los modelos más buscados para exhibiciones urbanas, donde el público puede revivir el espectáculo acústico de la Fórmula 1 de otra época.

¿Cómo será la venta de entradas para el roadshow de Franco Colapinto?

Los detalles del roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de enigmatickets.com.

Preventa exclusiva : 6 de abril desde las 16:00, con tarjeta de crédito Mercado Pago y posibilidad de 3 cuotas sin interés.

Venta general: desde el 7 de abril a las 16:00, con todos los medios de pago.

Las consultas para los paquetes Hospitality y Garage Tours se realizarán únicamente a través de Bigbox Argentina.

¿Dónde podrá verse el roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires?

La exhibición será transmitida en vivo por ESPN y a través de Disney+ en su plan Premium. El evento contará con el apoyo de importantes marcas, entre ellas: Claro, Heineken, Mercado Libre, Motorola e YPF, entre otras.