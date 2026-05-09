El club Forest Green Rovers impulsó una estrategia ambiental integral con más de 100 paneles solares. Foto: Forest Green Rovers

La sustentabilidad dejó de ser un concepto accesorio dentro del deporte para convertirse en uno de los pilares de la infraestructura moderna. En distintas partes del mundo, los grandes estadios ya no compiten únicamente por capacidad, diseño arquitectónico o tecnología: ahora buscan reducir su impacto ambiental y convertirse en modelos de eficiencia energética y responsabilidad ecológica.

Desde Estados Unidos hasta Europa y Catar, varios recintos emblemáticos comenzaron a incorporar energías renovables, materiales reciclados y sistemas inteligentes de gestión de residuos y agua. El fenómeno marca una transformación profunda en la manera de construir y operar espacios deportivos, en línea con las nuevas demandas ambientales globales.

Energía solar, reciclaje y ahorro de agua: las claves de los estadios verdes

Los estadios sustentables modernos comparten una misma lógica: disminuir el consumo de recursos y reducir la huella de carbono sin afectar la experiencia de los espectadores. Para lograrlo, muchos proyectos incorporan paneles solares, techos verdes, reutilización de agua de lluvia y programas avanzados de reciclaje.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es considerado uno de los estadios más ecológicos del planeta. Foto: Mercedes-Benz Stadium

Uno de los casos más destacados es el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, considerado uno de los estadios más ecológicos del planeta. El recinto obtuvo la certificación LEED Platino con la puntuación más alta registrada para una sede deportiva. Entre sus innovaciones sobresalen 4.000 paneles solares, jardines urbanos y un sistema de captación de aguas pluviales que permite reducir el consumo de agua en un 47%.

El estadio 974 de Catar y la revolución de la arquitectura deportiva sustentable

Otro ejemplo innovador apareció en Catar durante el Mundial 2022. El estadio 974 fue construido utilizando 974 contenedores marítimos reciclados, una decisión que permitió disminuir el uso de materiales nuevos y reducir significativamente la generación de residuos.

El estadio catarí 974 fue construido utilizando 974 contenedores marítimos reciclados. Foto: Reuters (Hamad I Mohammed)

Su diseño modular representa uno de los mayores avances en arquitectura deportiva sustentable, ya que la estructura puede desmontarse y reutilizarse en otro lugar. Gracias a estas características, el proyecto recibió la certificación de cuatro estrellas del Sistema de Evaluación de la Sostenibilidad Global (GSAS).

En el Reino Unido, el club Forest Green Rovers impulsó una estrategia ambiental integral con más de 100 paneles solares, recolección de agua de lluvia y el primer campo de juego orgánico libre de pesticidas y fertilizantes químicos. Incluso el mantenimiento del césped se realiza mediante un robot cortacésped alimentado con energía solar.

Cómo los paneles solares y los techos verdes transforman los estadios modernos

En Estados Unidos, el Levi’s Stadium de Santa Clara logró la certificación LEED Oro gracias a un modelo basado en eficiencia energética y reutilización de recursos. Su techo verde funciona como aislante térmico natural y ayuda a disminuir el consumo energético del recinto.

El Levi’s Stadium de Santa Clara logró la certificación LEED Oro gracias a un modelo basado en eficiencia energética. Foto: Levi’s Stadium

Además, el estadio cuenta con más de 1.000 paneles solares, sistemas de reutilización de agua y programas de reciclaje implementados durante cada jornada deportiva.

Por su parte, en Ámsterdam, el estadio del Ajax se consolidó como otro referente ambiental. El recinto incorpora 4.200 paneles solares, reciclaje de agua de lluvia y un sistema de calefacción limpia que utiliza agua de un lago cercano. Incluso el mobiliario fue desarrollado con etileno renovable derivado de caña de azúcar, eliminando el uso de plásticos convencionales.

El estadio del Ajax se consolidó como otro referente ambiental con 4.200 paneles solares. Foto: Ajax

La expansión de estos proyectos demuestra que el deporte también puede convertirse en un motor de innovación ambiental. Mientras los estadios del futuro buscan ser más eficientes e inteligentes, la sustentabilidad empieza a ocupar un lugar tan importante como el espectáculo dentro y fuera de la cancha.