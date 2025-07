Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Quién ganó La Velada del Año 5: resultados de todas las peleas

Este sábado se llevó adelante un importante evento en Sevilla, España, donde distintos influencers y personalidades de internet participaron de peleas de boxeo.

La Velada del Año 5. Foto: EFE

La Velada del Año 5 estuvo a la altura de las expectativas y marcó récords: fue la transmisión en vivo más vista de la historia de internet. El evento encabezado por Ibai Llanos se desarrolló en el estadio de La Cartuja en Sevilla, España, y contó con presencia de dos argentinos: Gaspi y Tomás Mazza.

La suerte para los representantes de Argentina no fue buena. Gaspi no pudo completar el primer round y fue derrotado por el español Perxitaa por knock out técnico, tras la decisión de árbitro de detener el combate.

El youtuber argentino Gaspi fue derrotado en La Velada del Año 5. Video: Twitch Ibai Llanos.

Mismo resultado, pero distinto desarrollo, se llevó Tomás Mazza. El streamer se enfrentó a otro representante de España, Viruzz, en un duelo muy cerrado. El fallo final fue unánime a favor del local, algo que despertó muchas críticas.

Tomás Mazza peleó contra Viruzz en la Velada del Año 5. Foto: Captura de pantalla

Más allá de la presencia argentina, la popular influencer RoRo también se animó a subirse al ring de La Velada del Año 5. Sin embargo, perdió por decisión dividida ante la streamer Abby en una de las primeras peleas de la noche española.

El evento estelar tuvo un duelo entre Sudamérica y Europa. Por un lado, el colombiano Westcol buscaba dar el batacazo ante el local TheGrefg.

Más allá de un primer round parejo, se notó la diferencia de estado físico y el combate se terminó por knock out técnico en el tercer round a favor del español.

THEGREFG SIEMPRE GANA Y HOY LO HA VUELTO A DEMOSTRAR LLEVÁNDOSE EL MAIN EVENT Y EL CINTURÓN A CASA #LaVeladaDelAñoV #LAVELADA5 pic.twitter.com/0pYJVMhSwh — La Velada Del Año 5 (@infoLaVelada) July 27, 2025

Lo deportivo fue central, aunque también hubo espacio para espectáculos en vivo, como ocurre habitualmente en esta clase de eventos.

Quién ganó La Velada del Año 5: pelea por pelea

Peereira7 le ganó a Rivaldios .

Perxitaa le ganó a Gaspi .

Abby le ganó a RoRo .

Andoni le ganó a Carlos Belcast .

Alana le ganó a Ari Geli .

Viruzz le ganó a Tomás Mazza.

TheGrefg le ganó a Westcol.

Qué artistas participaron de La Velada del Año 5