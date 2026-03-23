Boxeo. Foto: Freepik

Un estudio del prestigioso Trinity College de Dublín reveló que las secuelas cerebrales en exdeportistas de disciplinas de alto contacto, como el rugby y el boxeo, son mucho más duraderas de lo que se creía, manteniéndose activas incluso más de una década después de la retirada. La investigación, que analizó a 47 exatletas, alerta sobre un deterioro cognitivo e inflamatorio persistente, desafiando los protocolos actuales de prevención y seguimiento médico en estos deportes.

El estudio y sus hallazgos contundentes

La investigación médica, llevada a cabo en Irlanda, se centró en examinar las consecuencias a largo plazo de los deportes de fuerte contacto. Los científicos compararon el estado de 47 ex atletas de rugby y boxeo con un grupo de control, obteniendo resultados alarmantes. El estudio asegura que se detectaron signos de encefalopatía traumática crónica y alteraciones inmunológicas incluso 12 años después del retiro de la actividad deportiva.

El mecanismo clave identificado es el daño persistente a la barrera hematoencefálica, la membrana que protege el cerebro. Los impactos repetidos en la cabeza la vuelven más permeable, permitiendo “el ingreso de sustancias inflamatorias que afectan el tejido cerebral a largo plazo”. Los cerebros de los exdeportistas mostraron esta mayor permeabilidad más de una década después de haber dejado la competición.

Rugby. Foto: Unsplash

Más allá de los golpes fuertes: el peligro de los microtraumas

Uno de los hallazgos más significativos del estudio es que el daño no proviene exclusivamente de los golpes fuertes o conmociones evidentes. La investigación subraya el riesgo de los impactos repetidos de menor intensidad, comunes en entrenamientos y partidos. “Estos microtraumas acumulados en el tiempo podrían desencadenar procesos inflamatorios crónicos que terminan afectando las neuronas”, explica el informe.

Esta acumulación silenciosa de daño se correlaciona directamente con un deterioro en las funciones cognitivas. Los exatletas que presentaban una mayor permeabilidad en la barrera cerebral obtuvieron peores resultados en pruebas de memoria y habilidades cognitivas, estableciendo un vínculo claro entre el trauma repetitivo y el declive neurológico a largo plazo.

Alerta en el rugby y el boxeo. Foto: Canal 26

Un llamado urgente a la prevención

Los dramáticos resultados obligan a repensar por completo la prevención y el seguimiento médico de quienes practican deportes de contacto. El estudio hace un llamado a buscar mecanismos más efectivos para evitar estos daños que, según la evidencia, pueden ser irreparables y progresivos mucho después de finalizada la carrera deportiva.

El objetivo final, señalan los investigadores, debe ser transformar la práctica para que sea saludable y minimice los peligros neurológicos. Esto implica no solo mejorar el equipamiento y las reglas, sino también establecer protocolos de monitorización a largo plazo para los atletas retirados, cuya salud cerebral sigue en riesgo.

Este estudio pionero del Trinity College de Dublín pone sobre la mesa una realidad incómoda para el mundo del deporte de alto impacto: la deuda neurológica puede persistir durante años, exigiendo una responsabilidad y una acción preventiva que vaya más allá de la vida activa del deportista.