Floyd Mayweather anunció su regreso al boxeo profesional, después de retirarse en 2017 con un récord perfecto de 50-0.

“Money”, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, informó en un comunicado que volverá al ring después de su evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para la mediados de este año.

“Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento”, aseguró Mayweather.

Desde su retirada en 2017, Mayweather ha participado en varias peleas de exhibición, entre ellas una contra Logan Paul en Miami.