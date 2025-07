Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

¿Qué pasó con Brian Fernández?: de la denuncia por su desaparición en Talleres de Remedios de Escalada a su aclaración en Instagram

El delantero no se presenta a entrenar hace un mes en el conjunto del Sur y comenzaron los rumores. Sin embargo, el propio futbolista aclaró la situación en sus redes.

Brian Fernández en Talleres de Remedios de Escalada Foto: NA

Brian Fernández hace un mes que no se presenta a los entrenamientos de Talleres de Remedios de Escalada, equipo al que se había incorporado en mayo para afrontar la segunda parte de la Primera Nacional.

Ante esto, comenzaron los rumores vinculadas a su lucha contra la adicciones.

Mensaje de Brian Fernández por su ausencia a las prácticas de Talleres (RE) Foto: @brianfernandez_38

Sin embargo, el delantero aclaró en sus redes sociales con un fuerte comunicado: “No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no ‘investigan’ antes de publicar su informe. Hablé bien con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia. Gracias por la gente que se preocupa por mí, pero no es el caso de lo que TODOS piensan. Que no esté publicando mi día a día no quiere decir que estoy ‘desaparecido’, la vida va más allá de una red social”, inició.

“No me presento en el club porque tuve un encuentro con el jefe de la barra. Para no tener otro tipo de problemas o que pase a mayores me fui”, posteó en otro mensaje en su red social.

Mensaje de Brian Fernández por su ausencia a las prácticas de Talleres (RE) Foto: @brianfernandez_38

El delantero de 30 años, que llegó libre al Sur tras su paso por Almirante Brown, disputó apenas cuatro partidos en Talleres y su última aparición fue el 14 de junio en la derrota 1 a 0 ante Central Norte de Salta.