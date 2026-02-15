El “renacer” de Vélez como club modelo. Foto: Canal 26

En el fútbol argentino abundan los casos de clubes que debieron “reconstruirse” tras malas gestiones y años de abandono. Uno de ellos es el de Vélez Sarsfield, que desde los 90 hasta este punto ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una institución modelo. Pero no todo es color de rosas, porque entre tanta gloria también se atraviesan momentos difíciles.

Mientras el “Fortín” se prepara para celebrar unas nuevas elecciones -serán en noviembre de este año- en medio de un gran presente futbolístico que lo mantiene en la lucha por el Torneo Apertura, todavía quedan latentes los últimos comicios que marcaron un volantazo histórico que cambió el torcido rumbo que afrontaba el club.

Los socios, un pilar fundamental en la "reconstrucción" de Vélez. Foto: Vélez Sarsfield

El 12 de noviembre de 2023, Fabián Berlanga se convirtió en presidente de Vélez en una jornada histórica debido a la alta participación de los socios: 7665 personas se acercaron a votar. De ese total, 4398 de los votos fueron para el candidato de Primero Vélez. La necesidad de un cambio por parte de los hinchas se trasladó a las urnas debido a que, en el verde césped, la institución de Liniers enfrentaba una difícil realidad.

“Nosotros asumimos a 10 días de jugar contra Colón por la última fecha de la Copa de la Liga. Estábamos por jugar un desempate por el descenso. Por suerte pudimos sacar adelante el partido”, comenta Federico Balestrini, socio y Secretario de Vélez en diálogo con Canal 26. El triunfo 3-1 en el José Amalfitani fue el envión anímico necesario para encarar la nueva gestión con el pie derecho.

“De ahí en adelante fue una montaña rusa de emociones, porque pudimos recomponer el vínculo con el socio, el ambiente familiar y social que siempre reinó en el club. Lo logramos entre todos: no solamente los que circunstancialmente somos dirigentes, sino también jugadores, cuerpos técnicos que pasaron, hinchas, socios... Todos nos unimos con fines en común”, añade Balestrini.

Los objetivos eran claros: la profesionalización del club, la transparencia y la cercanía con el socio. En el plano futbolístico, desde 2023 hasta hoy Vélez sumó tres títulos: Liga Profesional, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional de 2024. Además, la venta de jugadores como Gianluca Prestianni, Valentín Gómez, Mateo Pellegrino, Álvaro Montoro o la reciente salida de Maher Carrizo aumentaron las arcas de una institución en números rojos.

Fabián Berlanga, presidente Vélez. Foto: Vélez Sarsfield

“En una decisión histórica, hicimos una auditoría de gestión y expulsamos al anterior presidente -Sergio Rapisarda- como socio del club por irregularidades que nosotros entendíamos y que las auditorías de gestión que nos hicieron universidades públicas así nos lo transmitieron”, explica el Secretario del club y añade: “Fue una decisión que después nos la después tanto la Inspección General de la Justicia como la Justicia Nacional en lo Civil”.

La responsabilidad más linda: cómo es ser dirigente del club que sos hincha

Es sabido que ordenar una institución de este calibre puede significar una tarea titánica, pero hacerlo siendo hincha “es cumplir un sueño de chico”, según Balestrini.

“Nuestra función es ad honorem. Nosotros esto lo hacemos por pasión, cada integrante de la comisión directiva tiene su trabajo, su negocio, es comerciante o lo que sea. Uno se crio en el club, yo particularmente fui al secundario y parte del primario en el instituto del club, me egresé ahí y hoy en día, estar trabajando y gestionándolo, tomando decisiones en este cargo tan importante, es una responsabilidad enorme, pero también es de alguna manera un sueño cumplido”, relata con emoción.

Pero mezclar pasión con profesionalismo no es fácil. En su charla con Canal 26, el dirigente afirma que “muchas veces pasa ese ‘cortocircuito’, por así decirlo, entre el hincha ferviente y el dirigente que tiene que trabajar con cabeza fría. Yo siempre digo que uno tiene que estar con la cabeza fría y el corazón caliente para tomar decisiones. A veces se hace dificultoso, pero es parte del ejercicio diario que uno tiene que hacer y que por supuesto nos lleva a tomar las mejores decisiones”.

Vélez Sarsfield atraviesa un gran presente futbolístico. Foto: Instagram @velez

Un club ordenado: lo que se hizo y lo que se pretende hacer en Vélez

Desde las entrañas del club, Balestrini afirma que la actual dirigencia está contenta con el balance de estos años al frente de la institución y resalta la creación del fondo de reserva, una comisión en la cual intervienen todas las fuerzas políticas a fin de tener la mayor transparencia posible. “Se trata de un grupo de personas que tienen conocimiento en obras de infraestructura y que auditan las obras que se realizan en el club”, explica.

Y añade: “Se le dice fondo de reserva porque se aprobó -mediante asamblea- que el 7% de la venta de los jugadores de inferiores se destine a obras de infraestructura para generar mejores lugares o adaptar lugares tanto del club, como de la sede, el polideportivo, el instituto educativo o la Villa Olímpica”. Además, entre los logros también destaca haber superado la barrera de los 80 mil socios y generar acuerdos de sponsoreo por encima de los 5 millones de dólares.

Si bien la actual dirigencia podría abandonar el club en las elecciones de noviembre, plantó unas bases sólidas para el futuro, ya que se generaron acuerdos con todas las fuerzas políticas en base a un proyecto de obras de acá a 20 años. “La próxima gestión que venga ya va a tener en una nota firmada por todas las agrupaciones las diferentes obras que se tienen que hacer en todo el club”, deja en claro.

En definitiva, Vélez aspira a un horizonte alentador que será posible alcanzar con una conducción ordenada, tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras tanto, el equipo atraviesa un gran momento que lo posiciona como uno de los candidatos al título.