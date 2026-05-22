Guardiola deja el Manchester City Foto: Manchester City

Manchester City lo confirmó de manera oficial: Pep Guardiola dejará de ser el entrenador al cierre de la temporada y dirigirá su último partido DE Premier League en el Etihad Stadium ante Aston Villa. El anuncio marca el final de una década que cambió para siempre la historia del club: 10 años, 20 trofeos y una identidad de juego que se volvió referencia global.

La noticia no solo impacta por el tamaño del protagonista. También golpea por el momento: City cierra el curso con un doblete doméstico (FA Cup y Carabao Cup), mientras Guardiola se despide dejando una huella que excede los títulos y se mete de lleno en la cultura futbolística inglesa.

¿Qué anunció Manchester City exactamente?

El club informó que Guardiola se apartará del cargo este verano (fin de temporada) y que su último encuentro será el del domingo frente a Aston Villa. Además, City confirmó que el vínculo no se corta: el catalán seguirá ligado al City Football Group con un rol de Embajador Global, aportando asesoramiento técnico y participando en proyectos de colaboración dentro del grupo.

Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵



🔗 https://t.co/u84AZYY23t pic.twitter.com/QYTPARaprO — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

En otras palabras: se termina el ciclo del “Pep entrenador” en Manchester, pero el “Pep referente” continuará en la estructura, influyendo más allá del primer equipo.

Una despedida con emoción: “es mi momento”

En su mensaje de despedida, Guardiola eligió un tono íntimo y emocional. Expresó que no hay un motivo único, sino una certeza personal: “es el momento”. También recordó momentos que lo atravesaron como persona, no solo como entrenador: el vínculo con la ciudad, episodios de dolor colectivo y experiencias familiares que, según describió, fueron acompañadas por el club y su gente.

Esa dimensión humana importa porque explica por qué su etapa en City no fue “un trabajo más”: fue un proyecto vital, de identidad y pertenencia, que hoy llega a su punto final por decisión propia.

El legado en números y por qué será tan difícil repetirlo

Decir “ganó mucho” se queda corto. Guardiola se va como el técnico más exitoso en la historia del Manchester City, con 20 títulos mayores en el período. El palmarés incluye, entre otros hitos: seis Premier League, una Champions League (2023), tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, además de Mundial de Clubes y Supercopa de Europa en la etapa posterior al triplete.

Pep Guardiola abandonaría el Manchester City a mitad de año. Foto: Action Images via Reuters

Pero su impacto no se mide solo con copas. City remarca récords que se convirtieron en parte del folklore moderno de la Premier: la temporada de los 100 puntos (2017/18), los 106 goles y una serie de marcas históricas (victorias, diferencia de gol, rendimiento fuera de casa) que elevaron el estándar competitivo. Y como punto de inflexión: el triplete 2022/23 (Premier, FA Cup y Champions), un logro reservado para muy pocos equipos ingleses y considerado por el club como su temporada más grande.

Otro dato simbólico del cierre: Guardiola se despide como el entrenador con más tiempo en el cargo en City, superando el registro histórico de Les McDowall, y alcanzando su partido final numerado por el club como el 593.

El último partido en el Etihad: lo que significa

Más allá del resultado, el duelo ante Aston Villa será un evento cargado de significado: la última función de un entrenador que redefinió la relación entre el City y la élite europea. Será también la escena perfecta para el ritual de despedida: tribuna, ovación, imágenes de archivo, y una narrativa que ya es inevitable: “la era Guardiola” como antes y después en Manchester.

¿Qué cambia en City sin Guardiola?

La primera consecuencia es obvia: el club pierde al arquitecto de un estilo. Durante años, el City no solo compitió: impuso una manera de jugar, con automatismos, presión, salida limpia y control territorial que influyó incluso en rivales y categorías inferiores. La segunda es más compleja: quien llegue después deberá gestionar una herencia pesada, pero también una plantilla y una estructura que quedaron moldeadas por estándares altísimos.

Y la tercera —la menos comentada— es que Guardiola no desaparece: como embajador global, su mirada seguirá orbitando el ecosistema CFG, lo que puede sostener parte del “ADN Pep” a nivel corporativo y de metodología.