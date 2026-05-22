Enzo Maresaca y Pepe Guardiola Foto: REUTERS

Pep Guardiola deja el Manchester City y abre la puerta a un cambio histórico. El club confirmó este 22 de mayo de 2026 que el entrenador catalán se marchará al final de la temporada, cerrando una década inolvidable en el Etihad y en la Premier League.

Con ese anuncio, el foco se desplazó automáticamente hacia una pregunta clave: ¿quién será su sucesor? Y hay un nombre que gana fuerza por encima del resto: Enzo Maresca, discípulo directo de Pep y hombre de la casa.

Quién es Enzo Maresca, el “heredero natural” del City

Enzo Maresca es un entrenador italiano de 46 años, formado como futbolista en clubes top como Juventus y Sevilla, donde ganó títulos continentales, antes de iniciar su camino en los bancos.

Enzo Maresca. Foto: EFE

Su conexión con el Manchester City no es casual:

Dirigió el equipo Sub-23 y ganó la Premier League 2.

Fue asistente directo de Guardiola en el ciclo más exitoso del club.

Ese conocimiento interno lo convierte en un perfil único: entiende la estructura, el vestuario y, sobre todo, la idea de juego.

Por qué Maresca pica en punta tras la salida confirmada de Guardiola

La confirmación del adiós de Pep aceleró el operativo sucesión. El español, que deja el City tras 10 años y 20 títulos, ya anunció que siente que “es su momento” y que “nada es eterno”.

En ese contexto, distintos reportes coinciden en que:

Maresca es el principal candidato .

Tiene ventaja por haber trabajado dentro del sistema City.

Es visto como el técnico ideal para garantizar continuidad.

Enzo Maresca y Enzo Fernández en Chelsea. Foto: REUTERS

Incluso, algunos informes lo sitúan como favorito absoluto para asumir el cargo tras la salida del catalán.

La carrera que lo convirtió en DT de élite

El ascenso de Maresca fue rápido, pero sólido:

Leicester City (2023/24)

Ganó el Championship

Logró el ascenso inmediato a Premier

Implementó un estilo dominante basado en posesión

Chelsea (2024-2026)

Firmó contrato largo como apuesta a futuro

Sumó títulos internacionales (Conference League y Mundial de Clubes según reportes posteriores)

Salió tras diferencias internas, pero reforzó su perfil europeo

Ese recorrido lo posicionó como uno de los entrenadores jóvenes más interesantes del continente.

Cómo juegan sus equipos: ADN Guardiola, sello propio

Si algo explica por qué el City lo quiere, es su idea de juego. Maresca representa la evolución del modelo Guardiola:

Salida limpia desde el fondo

Laterales que se meten al mediocampo

Dominio del balón y ritmo

Presión tras pérdida

Sus equipos priorizan control total del partido, una marca registrada del City moderno.

El desafío más grande del fútbol actual

Reemplazar a Guardiola no es un trabajo más: es posiblemente el reto más exigente del fútbol europeo.

Pep deja:

10 años de legado

Dominio en la Premier

Primera Champions del club

Una identidad futbolística consolidada

El próximo DT deberá:

Mantener el nivel competitivo inmediato Sostener una idea de juego reconocible Gestionar un vestuario lleno de estrellas

Y ahí es donde Maresca aparece como la apuesta más lógica: no viene a cambiar el City, viene a continuarlo.

La clave: continuidad vs. revolución

El Manchester City no busca un golpe de efecto. Busca estabilidad.

En un mercado donde nombres como Xabi Alonso o De Zerbi podrían sonar, la elección de Maresca responde a una lógica más profunda: proteger el modelo antes que reinventarlo

Y en esa ecuación, el italiano corre con ventaja.

Maresca y el City