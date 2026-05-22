Enzo Maresca, el “heredero” de Guardiola: quién es el DT italiano que asoma como el próximo cerebro del Manchester City
Fin de una era en Manchester City: Guardiola anunció su salida y Enzo Maresca surge como gran candidato para reemplazarlo.
Pep Guardiola deja el Manchester City y abre la puerta a un cambio histórico. El club confirmó este 22 de mayo de 2026 que el entrenador catalán se marchará al final de la temporada, cerrando una década inolvidable en el Etihad y en la Premier League.
Con ese anuncio, el foco se desplazó automáticamente hacia una pregunta clave: ¿quién será su sucesor? Y hay un nombre que gana fuerza por encima del resto: Enzo Maresca, discípulo directo de Pep y hombre de la casa.
Quién es Enzo Maresca, el “heredero natural” del City
Enzo Maresca es un entrenador italiano de 46 años, formado como futbolista en clubes top como Juventus y Sevilla, donde ganó títulos continentales, antes de iniciar su camino en los bancos.
Su conexión con el Manchester City no es casual:
- Dirigió el equipo Sub-23 y ganó la Premier League 2.
- Fue asistente directo de Guardiola en el ciclo más exitoso del club.
Ese conocimiento interno lo convierte en un perfil único: entiende la estructura, el vestuario y, sobre todo, la idea de juego.
Por qué Maresca pica en punta tras la salida confirmada de Guardiola
La confirmación del adiós de Pep aceleró el operativo sucesión. El español, que deja el City tras 10 años y 20 títulos, ya anunció que siente que “es su momento” y que “nada es eterno”.
En ese contexto, distintos reportes coinciden en que:
- Maresca es el principal candidato.
- Tiene ventaja por haber trabajado dentro del sistema City.
- Es visto como el técnico ideal para garantizar continuidad.
Incluso, algunos informes lo sitúan como favorito absoluto para asumir el cargo tras la salida del catalán.
La carrera que lo convirtió en DT de élite
El ascenso de Maresca fue rápido, pero sólido:
Leicester City (2023/24)
- Ganó el Championship
- Logró el ascenso inmediato a Premier
- Implementó un estilo dominante basado en posesión
Chelsea (2024-2026)
- Firmó contrato largo como apuesta a futuro
- Sumó títulos internacionales (Conference League y Mundial de Clubes según reportes posteriores)
- Salió tras diferencias internas, pero reforzó su perfil europeo
Ese recorrido lo posicionó como uno de los entrenadores jóvenes más interesantes del continente.
Cómo juegan sus equipos: ADN Guardiola, sello propio
Si algo explica por qué el City lo quiere, es su idea de juego. Maresca representa la evolución del modelo Guardiola:
- Salida limpia desde el fondo
- Laterales que se meten al mediocampo
- Dominio del balón y ritmo
- Presión tras pérdida
Sus equipos priorizan control total del partido, una marca registrada del City moderno.
El desafío más grande del fútbol actual
Reemplazar a Guardiola no es un trabajo más: es posiblemente el reto más exigente del fútbol europeo.
Pep deja:
- 10 años de legado
- Dominio en la Premier
- Primera Champions del club
- Una identidad futbolística consolidada
El próximo DT deberá:
- Mantener el nivel competitivo inmediato
- Sostener una idea de juego reconocible
- Gestionar un vestuario lleno de estrellas
Y ahí es donde Maresca aparece como la apuesta más lógica: no viene a cambiar el City, viene a continuarlo.
La clave: continuidad vs. revolución
El Manchester City no busca un golpe de efecto. Busca estabilidad.
En un mercado donde nombres como Xabi Alonso o De Zerbi podrían sonar, la elección de Maresca responde a una lógica más profunda: proteger el modelo antes que reinventarlo
Y en esa ecuación, el italiano corre con ventaja.
Maresca y el City
- ¿Guardiola deja el Manchester City oficialmente? Sí, el club confirmó el 22 de mayo de 2026 que se irá al final de la temporada.
- ¿Quién reemplazará a Guardiola? El principal candidato es Enzo Maresca, ex asistente del propio Pep.
- ¿Cuál es el estilo de Maresca?Juego de posesión, presión alta y construcción desde el fondo.
- ¿Por qué es favorito?Conoce el club, fue parte del cuerpo técnico y comparte la misma filosofía.