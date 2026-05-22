La final del Torneo Apertura 2026 se disputará el domingo 24 de mayo. Foto: Telecentro

Argentina se prepara para vivir un fin de semana marcado por la épica y los grandes acontecimientos populares. Mientras el país calienta motores para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo este lunes 25, el fútbol experimentará su propio hito histórico 24 horas antes, ya que el domingo, River y Belgrano de Córdoba se verán las caras en el partido definitivo que consagrará al nuevo campeón del Torneo Apertura 2026.

Para celebrar este cruce, Telecentro lanzó de forma oficial su ambiciosa campaña “La revolución de la final”, una propuesta que busca elevar el partido más allá del césped y transformarlo en un verdadero suceso cultural. La iniciativa cuenta con la participación historiador Felipe Pigna, quien aportará su inconfundible voz y su rigurosa mirada narrativa para trazar un puente perfecto entre los grandes mitos de la historia argentina y la pasión inigualable que despierta el fútbol local en cada rincón del territorio.

El partido se disputará el domingo 24 de mayo.

A través de este despliegue multiplataforma, los usuarios podrán disfrutar de un video principal exclusivo donde Pigna repasará la épica del encuentro y posicionará la final como un suceso histórico de relevancia nacional. Además, la campaña incluye un blog especial de lectura ágil que reconstruye detalladamente el camino de ambos finalistas a lo largo del certamen, donde se analizará la evolución táctica de los planteles y la intensa rivalidad que rodea este choque decisivo entre el Millonario y el Pirata cordobés.

Para ser parte de este acontecimiento y vivir la transmisión con la máxima definición y sin perderse ningún detalle, Telecentro invita a todos sus clientes a suscribirse de manera inmediata al Pack Fútbol. El trámite de alta se realiza de forma digital en pocos pasos a los fines de garantizar el acceso directo al partido que definirá la historia del Torneo Apertura 2026 y a todo el contenido complementario de una cobertura que promete quedar capturada de la mejor manera.