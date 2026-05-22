La policía de Nueva York prepara un megaoperativo de seguridad por el Mundial 2026:

La policía de Nueva York prepara un megaoperativo de seguridad por el Mundial 2026.

La ciudad de Nueva York ya comenzó a prepararse para uno de los mayores desafíos de seguridad de su reciente historia. La realización del Mundial 2026, sumada a los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y la supuesta boda de Taylor Swift con Travis Kelce, obligó a las autoridades a diseñar un operativo sin precedentes.

Aunque los encuentros se jugarán en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, la “Gran Manzana” será el principal punto de concentración de turistas y fanáticos durante el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026.

Mundial 2026: Nueva York teme ataques con drones armados

La principal preocupación de las autoridades pasa por la amenaza de drones armados, una tecnología que tomó protagonismo en conflictos bélicos recientes y que, según la policía, podría representar un riesgo real durante eventos masivos.

La principal preocupación de las autoridades del Mundial 2026 pasa por la amenaza de drones armados. Foto: Unsplash

La comisionada de la policía neoyorquina, Jessica Tisch, reconoció que este escenario es el que más inquieta a las fuerzas de seguridad. Por este motivo, el departamento comenzó a entrenar agentes especializados e incorporar nuevo equipamiento tecnológico.

Según informó la funcionaria, la ciudad invertirá unos 6,5 millones de dólares en sistemas destinados a detectar y neutralizar drones durante el Mundial y las celebraciones previstas para julio.

Más de un millón de turistas llegarán a Nueva York por la Copa del Mundo

La oficina del contralor de la ciudad estima que al menos 1,2 millones de personas visitarán Nueva York durante el campeonato mundial. Muchos de esos turistas utilizarán la ciudad como base para trasladarse hasta Nueva Jersey y asistir a los partidos. El MetLife Stadium será sede de ocho encuentros, incluida la gran final del Mundial 2026.

El MetLife Stadium será sede de ocho encuentros, incluida la gran final del Mundial 2026. Foto: CONMEBOL

Frente al enorme movimiento de personas que se espera durante esas semanas, la policía busca implementar jornadas laborales de 12 horas para sus agentes. Sin embargo, la medida abrió un debate político debido al elevado costo que implicarían las horas extras en medio de la crisis fiscal que atraviesa la ciudad.

De acuerdo con medios estadounidenses, existe una tensión interna entre la comisionada Tisch y el alcalde Zohran Mamdani, quien cuestiona el impacto presupuestario del operativo.

Taylor Swift, Travis Kelce y otro evento que complica la seguridad en Nueva York

Como si el Mundial no fuera suficiente, Nueva York y Nueva Jersey también serán escenario del Sail4th 250, un gigantesco encuentro marítimo internacional que celebrará los 250 años de la independencia estadounidense entre el 3 y 8 de julio.

El evento reunirá alrededor de 40 embarcaciones militares, 30 grandes veleros internacionales, un portaaviones británico y el histórico Queen Mary 2, entre otras atracciones.

La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce se casarían el 3 de julio en Nueva York. Foto: Instagram

No obstante, diversos medios estadounidenses aseguran que Swift y Kelce se casarían el 3 de julio en Nueva York. La ceremonia contaría con entre 150 y 200 invitados vinculados al mundo del espectáculo y el deporte, lo que podría multiplicar aún más la presencia de fanáticos en una ciudad que espera cifras récord de visitantes durante el Mundial 2026.