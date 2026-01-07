Mundial 2026: en qué ciudad se hospedará y dónde entrenará la Selección Argentina de Lionel Scaloni

La “Albiceleste” se enfrentará en la fase de grupos a Argelia, Austria y Jordania. La infraestructura de primer nivel y la tranquilidad de dicha ciudad son cruciales para determinar el alojamiento para toda la delegación.

La Selección Argentina ultima detalles antes del comienzo del Mundial 2026.

A seis meses del comienzo del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina ultima detalles fundamentales. Entre ellos, cuál será su base y centro de entrenamiento durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

Según informó el periodista Joaquín Bruno en ‘TyC Sports’, la AFA y el cuerpo técnico de la “Albiceleste” tiene planeada su instalación en el estado de Kansas. Desde aquí, la Selección Argentina viajará a las distintas ciudades que juegue durante la fase de grupos.

Centro de entrenamiento de Kansas City FC. Foto: kansascityfw26.com

Dentro del Grupo J, la “Albiceleste” disputará un partido en Kansas (contra Argelia) y dos en Dallas (frente a Austria y Jordania). En caso de finalizar en el primer lugar, seguirá su eventual camino en ciudades como: Miami, Atlanta y New York/New Jersey.

En un principio, el vigente campeón del mundo usaría como centro de entrenamiento el predio del Sporting Kansas City, equipo que milita en la MLS. También, está la alternativa de las instalaciones del Kansas City Current, equipo femenino que juega en la NWSL.

Ambos espacios están bien considerados por el equipo de trabajo que lidera Lionel Scaloni debido a su infraestructura de primer nivel. Además, la tranquilidad de Kansas es otro atractivo especial a la hora de elegir un lugar de alojamiento para toda la delegación.

Una vez definida la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, la concentración empezaría el 1 de junio. Además, desde Kansas, Argentina viajaría para jugar ante México y Honduras, los dos últimos amistosos de preparación para la Copa del Mundo.

La agenda de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina deberá defender el título conseguido en Qatar 2022. Foto: Reuters.

Fase de grupos

Martes 16 de junio a las 22:00 horas: Argentina vs. Argelia (Kansas)

Lunes 22 de junio a las 14:00 horas: Argentina vs. Austria (Dallas)

Sábado 27 de junio a las 23:00: Jordania vs. Argentina (Dallas)