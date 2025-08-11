El “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional: qué partido político integrará el ídolo de Racing

El campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina explicó que será candidato porque considera necesario “cambiar la realidad” de la Ciudad de Buenos Aires.

El "Turco" García será candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires.

El exfutbolista Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en las listas del Partido Integrar, que encabeza el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso.

“En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”, publicó García, en su cuenta de la red social ‘X’.

El "Turco" García será candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X @ClaudioOmarGar

Amoroso, extitular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), publicó previamente en su cuenta de ‘X’: “La Ciudad está perdiendo y con el ‘Turco’ García venimos a dar vuelta el partido”.

Asimismo, el exsindicalista fue ocho años legislador porteño entre 2005 y 2013, accediendo a dicho cargo en dos ocasiones con listas del partido PRO.

Según informaron a ‘Noticias Argentinas’, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero, ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer.

El "Turco" García brilló como futbolista de Racing. Foto: X @ClaudioOmarGar

Este lunes a la mañana ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, en Villa Soldati, que puede observarse en las redes sociales.

¿Por qué quiere ser candidato el “Turco” García?

García, referente de Racing Club y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, explicó que será candidato porque considera necesario “cambiar la realidad” de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia otra, pero ahora están muy parejas”, manifestó el exfutbolista de 61 años , quien actualmente tiene un programa de stream.