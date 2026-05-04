Alarma entre los hinchas de Boca Juniors. Foto: NA

El viaje de Boca a Guayaquil sumó un imprevisto fuera de la cancha. A partir de este domingo, el Gobierno de Ecuador activó un toque de queda nocturno en varias provincias del país, incluida Guayas, sede del duelo ante Barcelona, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

La restricción, vigente entre las 23 y las 5 de la mañana, forma parte de un plan oficial para contener la violencia y el accionar del crimen organizado. La medida comenzó a regir en la madrugada del lunes y, según lo anunciado, se extenderá hasta el 18 de mayo.

Toque de queda en Ecuador: qué implica la medida y cómo afecta a Boca

Además de Guayas, el toque de queda alcanza a Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos, junto con las regiones de Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, donde se encuentra Quito. Se trata de una de las disposiciones más amplias adoptadas en los últimos meses.

En lo futbolístico, el partido entre Boca y Barcelona se mantiene sin cambios. El encuentro está programado para este martes a las 19 (hora local) en el estadio Monumental de Guayaquil, con finalización prevista alrededor de las 21.

El foco está puesto en el postpartido. Con el margen habitual de salida del estadio, la franja horaria será ajustada para el regreso al hospedaje, especialmente para los hinchas argentinos que viajaron a acompañar al equipo. La recomendación es una retirada rápida y planificada del recinto.

Boca Juniors - Barcelona SC. Foto: NA

Silencio oficial y expectativa en la delegación de Boca

Por ahora, Conmebol no emitió comunicados oficiales sobre el tema, ni tampoco hubo definiciones públicas por parte de Barcelona SC o de la dirigencia de Boca Juniors. El operativo quedará en manos de las autoridades locales.

Desde la delegación xeneize siguen el tema con atención aunque confian que las restricciones no interfierran con los traslados. La expectativa es que el operativo permita desarrollar el partido con normalidad.

Guayaquil atraviesa días sensibles y el clima social se siente más allá del fútbol. En ese contexto, la visita de Boca aparece rodeada de un marco atípico, donde la logística y la seguridad toman un protagonismo inesperado en una noche clave de la Copa.

Por qué Ecuador volvió a imponer un toque de queda nocturno

El toque de queda decretado por el gobierno de Daniel Noboa se enmarca en el estado de excepción vigente y responde a un diagnóstico oficial: la mayor parte de los hechos de violencia se concentra durante la noche. Según consta en el Decreto Ejecutivo N.º 370, la restricción entre las 23 y las 5 busca reducir la exposición de la población civil y facilitar los operativos de control en las franjas horarias más críticas.

De acuerdo con informes del Ministerio del Interior y de inteligencia estatal, entre el 1 y el 20 de abril de 2026 se registraron 231 eventos delictivos, de los cuales 95 ocurrieron en ese horario nocturno, un dato central que motivó la decisión. Las autoridades sostienen que los grupos criminales adaptaron sus patrones de acción para operar con mayor intensidad cuando disminuye la presencia institucional.

El Gobierno vincula la medida con la persistencia de estructuras dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y minería ilegal, especialmente en provincias costeras y portuarias como Guayas, donde se ubica Guayaquil. Aunque el Ejecutivo reconoce que operativos previos generaron resultados parciales, advierte que la amenaza no fue neutralizada y que el refuerzo nocturno es clave para contener la escalada de violencia.