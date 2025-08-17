El terrible debut de una estrella de la MMA en la UFC: sufrió “uno de los nocauts más increíbles jamás vistos”

Lerone Murphy no tuvo piedad con Aaron Pico, que recibió un brutal codazo en la cara y quedó en la lona por varios segundos. Imágenes sensibles.

Aaron Pico terminó tirado en la lona por varios segundos. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Todos los fanáticos de las artes marciales mixtas estaban expectantes por el estreno del peleador estadounidense Aaron Pico en la UFC 319. Sin embargo, el mismo se vio abruptamente interrumpido cuando Lerone Murphy lo noqueó con un codazo giratorio, dejándolo inconsciente antes de que su cuerpo tocara el suelo y forzando su traslado inmediato al hospital.

El combate se resolvió en el primer asalto: Murphy acorraló a Pico contra la jaula y ejecutó un codazo giratorio que impactó de lleno en la cabeza de su rival. Pico perdió el conocimiento en ese instante, cayó al octágono sin reacción y recibió un golpe adicional antes de que el árbitro interviniera.

El brutal nocaut de Lerone Murphy a Aaron Pico. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El personal médico y de seguridad de la UFC ingresó rápidamente al octágono y, tras varios minutos de atención, trasladó a Pico a la zona de los vestuarios. Posteriormente, el peleador fue llevado de urgencia a un hospital local para someterse a pruebas médicas.

Tras el combate, Murphy aprovechó la entrevista en el octágono para lanzar un desafío directo al campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski. “Soy el siguiente. ¡Vamos, Volkanovski!”, exclamó ante el micrófono de Joe Rogan, dejando claro su objetivo de disputar el cinturón de la categoría.

Atención: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

El nocaut que sufrió Aaron Pico. Video: X @CommittedMMA

La respuesta de Volkanovski fue inmediata. El campeón de la división recurrió a la red social X (antes Twittter) para aceptar el reto y felicitar a Murphy: “Nos vemos en diciembre, Lerone Murphy, felicitaciones”. El intercambio de mensajes entre ambos peleadores anticipa un posible enfrentamiento por el título en los próximos meses.

Quién es Aaron Pico, el luchador que sufrió un durísimo nocaut

Nacido en Estados Unidos y descendiente de Pío Pico, último gobernador mexicano de California, inició su formación en la lucha libre a los cuatro años y más tarde sumó títulos estatales y nacionales en boxeo y pankration. En lucha olímpica, fue campeón mundial U17 en 2013 y considerado el mejor luchador escolar del país en 2014. También obtuvo medallas en torneos internacionales y fue suplente olímpico en 2016. En boxeo, conquistó campeonatos nacionales PAL y Junior Golden Gloves, además de la Golden Cup europea en Ucrania.

Su carrera profesional en las artes marciales mixtas comenzó en 2014, cuando firmó con Bellator MMA. Tras un debut adverso en 2017, Pico acumuló victorias rápidas por nocaut y sumisión, aunque también sufrió derrotas importantes. Cerró su etapa en Bellator con una racha positiva y, en diciembre de 2024, se convirtió en agente libre. En abril de 2025 firmó con la UFC, donde su debut se concretó frente a Murphy en UFC 319.

Pico suma 19 combates profesionales, con 13 victorias (9 por nocaut, dos por sumisión y dos por decisión) y seis derrotas (cinco por nocaut y uno por sumisión).