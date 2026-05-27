El “aliado de lujo” que tendrá Franco Colapinto en la Fórmula 1:

Gucci se convertirá en sponsor principal de Alpine en 2027. Foto: X @gucci

La Fórmula 1 se prepara para vivir una transformación inédita a partir de la temporada 2027. La famosa firma italiana Gucci anunció una histórica alianza con Alpine F1 Team y se convertirá en el patrocinador principal de la escudería francesa, en lo que representa la primera vez que una casa de moda de lujo asume el rol de title partner dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El acuerdo, confirmado oficialmente por ambas compañías, establece que el equipo competirá desde el próximo año bajo el nombre Gucci Racing Alpine Formula One Team. La unión también implicará una profunda renovación comercial y estética para la estructura perteneciente al Renault Group.

Gucci será sponsor principal de Alpine en la Fórmula 1 desde 2027

La llegada de Gucci tendrá un impacto total sobre la imagen del equipo. La marca italiana estará presente en los autos, los uniformes y todas las plataformas de comunicación de Alpine, además de impulsar la creación de un logotipo exclusivo que fusiona el tradicional emblema de la escudería con el reconocido monograma de la doble G.

En la presentación oficial participaron los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly, junto al histórico dirigente Flavio Briatore y autoridades de ambas compañías. Además, se reveló un nuevo logotipo negro y dorado para Gucci Racing, que anticipa el rumbo visual que tomará el monoplaza de 2027.

El nuevo logotipo negro y dorado de Gucci Racing anticipa el rumbo visual que tomará el monoplaza de 2027. Foto: X @gucci

Según informó el medio británico ‘The Race’, los colores de Gucci dominarán gran parte del diseño del futuro monoplaza, desplazando el tradicional rosa utilizado hasta ahora por el patrocinador BWT.

“Se entiende que Gucci quiere tener la mayor cantidad de espacio posible en el coche, aunque Alpine está decidida a garantizar que se mantenga parte de su propia marca en color azul”, indicó el portal especializado.

Cuánto dinero pagará Gucci para convertirse en title partner de Alpine

Si bien las cifras oficiales no fueron confirmadas, ‘The Race’ aseguró que el contrato plurianual tendría un valor estimado de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada.

El vínculo, que se extendería por al menos tres años, incluiría además bonificaciones extra vinculadas al rendimiento deportivo del equipo. De esta manera, el acuerdo total podría superar ampliamente los 150 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los contratos comerciales más importantes de la Fórmula 1 moderna.

El acuerdo entre Gucci y Alpine alcanza los 150 millones de dólares, siendo uno de los más importantes de la F1. Foto: X @gucci

Briatore celebró el desembarco de Gucci como un paso clave para el crecimiento global de Alpine. “Asociarnos con una marca tan prestigiosa en la Fórmula 1 como patrocinador principal es motivo de orgullo. Estoy entusiasmado por las posibilidades que abre la alianza y por lo que podemos lograr juntos a nivel global”.

El asesor ejecutivo también recordó que la base de Enstone “tiene una historia de hacer las cosas de forma diferente” y remarcó que el equipo “ya demostró que la moda puede ganar en la Fórmula 1”.

Qué es Gucci Racing, la nueva plataforma que une lujo y automovilismo

La alianza también dará origen a Gucci Racing, una nueva plataforma comercial y de experiencias que buscará combinar el lujo con el deporte de alto rendimiento. Según detallaron las empresas, el proyecto estará enfocado en valores como “rendimiento, precisión, disciplina y excelencia”, y tendrá aplicaciones que irán mucho más allá de las pistas.

Entre las iniciativas previstas aparecen productos exclusivos, generación de contenidos, activaciones especiales y experiencias premium destinadas a clientes selectos. El objetivo será construir una plataforma global que conecte el universo del lujo con el impacto internacional de la Fórmula 1.

La alianza dará origen a Gucci Racing, una nueva plataforma comercial que buscará combinar el lujo con el deporte. Foto: Reuters (Mathieu Belanger)

En la actualidad, el equipo compite con el monoplaza Alpine A526 y tiene como pilotos titulares Colapinto y Gasly. A partir de 2026, utiliza motores Mercedes, aunque continúa bajo el control mayoritario del Grupo Renault.

De esta manera, con la llegada de Gucci, Alpine buscará no solo mejorar su rendimiento deportivo, sino también convertirse en una de las marcas más poderosas e innovadoras del paddock de la Fórmula 1.