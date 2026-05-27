Juan Fernando Quintero. Foto: EFE

Tras la derrota en la final ante Belgrano, donde ingresó faltando 2 minutos para el final del encuentro, y la no convocatoria para el partido ante Blooming por Copa Sudamericana, Juan Fernando Quintero publicó una foto en sus redes sociales con un llamativo mensaje respecto de su futuro en River.

El colombiano posteó un mensaje que muchos interpretaron como un guiño hacia su permanencia en el Millonario.

“Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas, mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando la pelea. Dios los bendiga a todos. Los amo, JF10”, escribió el mediocampista en una historia de Instagram.

Mensaje de Juan Fernando Quintero en medio de sus versione de salida de River. Foto: Instagram

Las versiones sobre una salida del Millonario

La situación del mundialista con Colombia se volvió compleja luego de la escasa participación que tuvo en las instancias decisivas del campeonato local, sumando muy pocos minutos en el choque ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final y en la posterior definición frente a Belgrano, además de haber permanecido en el banco de suplentes sin ingresar durante la semifinal contra Rosario Central.

Durante la final en el Kempes, a JuanFer se lo vio en zapatillas y pantalón largo durante la primera mitad, lo que suponía que tenía una molestia física que le impedía ser opción para Coudet.

Sin embargo, el ingreso sobre el final tras el doblete de “Uvita” Fernández y las desmentidas en torno a una supuesta complicación física alimentaron las especulaciones sobre un cortocircuito con el cuerpo técnico.

River Plate en el Torneo Apertura. Foto: NA

Su mente en el Mundial

Más allá de haber perdido protagonismo en River durante el semestre, Juan Fernando Quintero logró meterse en la lista definitiva de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026.

El mediocampista, que dejó de ser una pieza indiscutida como lo había sido durante el ciclo de Marcelo Gallardo y pasó a tener menos minutos con Coudet, fue incluido entre los 26 convocados por el entrenador Néstor Lorenzo.

Juan Fernando Quintero, selección de Colombia.

De esta manera, Quintero afrontará su tercera Copa del Mundo con el seleccionado colombiano tras haber participado en Brasil 2014 y Rusia 2018.