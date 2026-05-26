Lionel Scaloni rompió el silencio sobre la lesión de Messi antes del Mundial:

Lionel Scaloni rompió el silencio sobre la lesión de Messi antes del Mundial 2026.

La preocupación por el estado físico de Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección Argentina luego de que el capitán debiera salir reemplazado en el último partido del Inter Miami CF ante Philadelphia Union. Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni buscó transmitir calma y aseguró que, por el momento, el panorama no es tan negativo.

En una entrevista con ‘DSports’, el técnico argentino explicó cómo vivieron desde el predio de la Selección el momento en el que Messi pidió el cambio por molestias físicas. “Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferimos que no hubiera pasado nada. Vamos a esperar qué evolución tiene”, expresó.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la lesión de Lionel Messi

Scaloni reconoció que la situación genera preocupación dentro del cuerpo técnico argentino, especialmente por tratarse del capitán y principal figura del equipo a pocas semanas del inicio del Mundial.

El momento de la lesión de Lionel Messi en Inter Miami. Video: redes sociales.

“A todos nos hubiera gustado que Messi llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. Los jugadores que se lesionaron recientemente todavía no están recuperados y nuestra meta es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, afirmó el entrenador campeón del mundo.

Las declaraciones del DT llevaron tranquilidad entre los hinchas argentinos, que siguen atentos la evolución física del astro rosarino.

Cuál es la lesión que sufrió Lionel Messi en Inter Miami

Horas después del encuentro frente a Philadelphia Union, el Inter Miami CF difundió el parte médico oficial sobre el estado del delantero argentino.

Inter Miami detalló que Lionel Messi sufrió una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”. Foto: Reuters

Según informó el club estadounidense, Messi sufrió una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, luego de sentir un fuerte dolor en la parte posterior de una de sus piernas durante el partido del domingo.

El futbolista se realizó estudios médicos en el centro Baptist Health y, aunque el club no confirmó tiempos de recuperación, aclaró que su regreso a las canchas “dependerá de su evolución clínica y funcional”.

Cómo llega Lionel Messi al Mundial con la Selección argentina

A poco más de dos semanas para el inicio del Mundial, las lesiones se transformaron en una de las principales preocupaciones de la Selección Argentina.

Inter Miami señaló que el regreso de Lionel Messi a las canchas “dependerá de su evolución clínica y funcional”. Foto: Reuters

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni sigue de cerca la recuperación de varios futbolistas que arrastran molestias físicas en la recta final previa al torneo.

Mientras tanto, tanto en la Selección como en el entorno de Lionel Messi mantienen cautela y esperan su evolución con el objetivo de que pueda llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol mundial.