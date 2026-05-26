Enhanced Games 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Este fin de semana se llevaron a cabo en Las Vegas los Enhanced Games (Juegos Mejorados), el primer evento multideportivo internacional que permite explícitamente el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, incluyendo esteroides anabólicos, testosterona y hormonas de crecimiento.

Fundada por el emprendedor australiano Aron D’Souza y financiada por el empresario Peter Thiel junto a un fondo que incluye a Donald Trump Jr., esta competencia conocida como “los Juegos Olímpicos del dopaje” desafía las reglas tradicionales del olimpismo.

Qué son los Enhanced Games

En su página web oficial, los Enhanced Games se describen como “un movimiento global que desarrolla conocimientos científicos, descubrimientos médicos y eventos deportivos que baten récords para unir a la humanidad e inspirar la innovación científica”.

La competencia inaugural, que se desarrolló del 21 al 24 de mayo, incluyó natación, atletismo y halterofilia, con un premio total superior a cinco millones de dólares, además de otro millón para quien rompa un récord mundial.

Kristian Gkolomeev, el único "ganador" de los Enhanced Games 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Sin embargo, solo un participante “batió” una marca histórica -no oficial-, en la competencia realizada en Las Vegas: el nadador griego Kristian Gkolomeev, quien se impuso en los 50 metros estilo libre.

La decepción se extendió a casi todas disciplinas. Desde la organización habían presumido que la mayoría de los atletas utilizaron testosterona, hormona de crecimiento, Adderall e incluso EPO, pero los récords nunca aparecieron.

Por ejemplo, en halterofilia, la dominicana Beatriz Pirón falló sus tres intentos de levantar 100 kilos. En tanto, Fred Kerley no logró romper la marca de Usain Bolt en los 100 metros planos y terminó la prueba en 9.93 segundos, lejos de los números del jamaiquino.

¿Qué récords rompieron en los Enhanced Games?

Gkolomeev se convirtió en el único atleta del evento en superar un récord mundial. El europeo, de 32 años, registró un tiempo de 20.81 segundos en los 50 metros libres, superando la marca de 20.88 impuesta apenas en marzo por el australiano Cameron McEvoy.

Sin embargo, el logro quedará fuera de los libros oficiales debido a la naturaleza de los Enhanced Games y a la autorización del uso de sustancias prohibidas. De esta manera, el registro del griego no será reconocido por los organismos internacionales de natación.

Cabe señalar que en los 100 metros espalda, el estadounidense Hunter Armstrong anunció que competiría completamente limpio para demostrar que todavía podía ganar sin la ayuda de sustancias químicas, algo que terminó cumpliendo.

La reacción del deporte organizado ante los Enhanced Games

Las instituciones tradicionales respondieron de manera inmediata y contundente ante la aparición de los Enhanced Games. World Aquatics, la federación que regula y organiza las disciplinas acuáticas a nivel mundial, prohibió que cualquier atleta que participe o apoye en los juegos compita en sus torneos oficiales.

Asimismo, el Comité Olímpico Internacional (COI) calificó a la competición de “inmoral” y poseedora de “un concepto peligroso e irresponsable”.

Se espera que desde ahora, la batalla legal redefina el marco regulatorio del deporte internacional, abriendo un frente inédito entre los defensores del olimpismo y quienes apuestan por la libertad tecnológica.

Enhanced Games 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El rol de Peter Thiel en los Enhanced Gacmes

La figura de Peter Thiel aparece como una de las piezas centrales detrás del proyecto, tanto por su peso financiero como por su influencia ideológica. El empresario es considerado uno de los exponentes más firmes del pensamiento transhumanista dentro del ecosistema tecnológico y ha destinado fuertes inversiones a compañías que abordan el envejecimiento como un desafío técnico susceptible de ser intervenido y eventualmente superado.

En ese marco, los Enhanced Games buscaron captar una ronda de financiamiento de 300 millones de dólares, con fondos soberanos entre los potenciales aportantes. Su esquema de negocios, inspirado en modelos de alto impacto comercial como el de Red Bull, apunta a convertir la competencia en una vidriera global para promocionar productos vinculados a la mejora del rendimiento humano, un mercado que la organización aspira a desarrollar y explotar.

La variable económica atraviesa de manera directa toda la lógica del certamen. El cuerpo deja de ser únicamente un territorio de esfuerzo y entrenamiento para pasar a depender, de forma mucho más visible, de la capacidad de acceso a tecnologías, tratamientos y recursos de potenciación. Bajo esa dinámica, los Enhanced Games no solo proponen una competencia física, sino también una disputa atravesada por el poder adquisitivo, donde la ventaja puede medirse tanto en rendimiento como en capacidad económica y tecnológica.