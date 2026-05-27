Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. Foto: X

El conflicto interno que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sigue generando repercusiones dentro y fuera del Real Madrid. En medio de una temporada marcada por resultados por debajo de las expectativas y la reciente salida del entrenador, el mediocampista uruguayo habló por primera vez sobre el episodio que terminó con una multa de 500.000 euros para ambos jugadores.

Valverde llegó a Uruguay para incorporarse a los entrenamientos de la selección de cara a la próxima Copa del Mundo y fue abordado por la prensa local en el aeropuerto. Allí decidió referirse al duro cruce que mantuvo con su compañero francés en el vestuario merengue y que se convirtió en uno de los episodios más delicados del año dentro del club español.

Federico Valverde se refirió a la pelea que tuvo con Aurélien Tchouaméni. Foto: REUTERS

“Me siento muy bien. Tuve el respaldo de mucha gente, el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y el apoyo también del club”, expresó el volante de 27 años, quien intentó bajar la tensión alrededor del conflicto. El uruguayo también dejó una reflexión sobre lo sucedido y aseguró que el episodio le servirá como aprendizaje personal y profesional. “Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar como persona”, afirmó.

Además, Valverde sostuvo que esta situación podría fortalecerlo de cara al futuro. “Todo esto me va a llevar a ser un mejor capitán en los próximos años, si Dios quiere, y ojalá poder seguir defendiendo al Real Madrid”, concluyó.

Cómo fue la pelea entre Valverde y Tchouaméni

El episodio ocurrió luego de un entrenamiento y rápidamente explotó mediáticamente en España. El periodista Edu Aguirre reveló detalles de la secuencia durante el programa deportivo El Chiringuito.

“Ya sabemos todos lo que ocurrió ayer con la pelea. Hoy en el entrenamiento, Fede Valverde hace una entrada muy dura, pero a la pelota, contra Tchouaméni. Va con mucha más intensidad de la que había en el partido. Entonces se entiende que es una consecuencia de lo que pasó ayer”, relató el periodista.

Según Aguirre, el momento más grave ocurrió puertas adentro del vestuario del Real Madrid. “Cuando termina el entrenamiento, hay un grupo de jugadores que entra primero al vestuario, entre ellos Valverde y Tchouaméni. Se produce algo y después entra el resto”, explicó.

Se conocieron los detalles de la pelea entre el uruguayo y el francés. Foto: X

El relato continuó con detalles impactantes. De acuerdo con la información difundida, ambos futbolistas volvieron a enfrentarse físicamente y, en medio del forcejeo, el uruguayo cayó y golpeó su cabeza contra una mesa ubicada dentro del vestuario.

“Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa, justo en la frente. Cuando el resto del equipo entra al vestuario, él estaba sangrando y medio inconsciente”, agregó Aguirre. Incluso señaló que el futbolista no recordaba con claridad algunos momentos posteriores al golpe y que debió recibir atención médica para suturar la herida. El episodio dejó expuesto el delicado clima interno que atraviesa el Real Madrid en una temporada turbulenta, atravesada por conflictos, malos resultados y cambios importantes dentro de la estructura deportiva del club español.