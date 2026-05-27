Crystal Palace campeón de Conference League. Foto: REUTERS

La Premier League pisa fuerte en Europa: tras el título del Aston Villa de Buendia y Dibu Martínez en la Europa League, el Crystal Palace ratificó el poder del fútbol inglés al quedarse con la Conference League luego de superar por 1 a 0 al Rayo Vallecano.

Un gol del delantero francés Jean-Philippe Mateta en los primeros minutos del segundo tiempo definió el partido ante un conjunto español que buscó el empate hasta el final y perdió una final continental histórica, la primera en sus 102 años de existencia.

Conference League, Crystal Palace vs. Rayo Vallecano. Foto: REUTERS

La crónica del partido

El equipo de Augusto Batalla y del ex Boca, Oscar Trejo, salió sin perder la compostura pero algo errático, lo que no le permitió jugar como en otras ocasiones, en los que el Crystal Palace no llegó con peligro.

En un primer tiempo trabado, la jugada más clara quedó del conjunto español fue un remate algo forzado de Alemao que se fue afuera tras un centro desde la izquierda de Álvaro García.

Conference League, Crystal Palace vs. Rayo Vallecano. Foto: REUTERS

En tanto, la accion más destacada fue en tiempo de descuento en la que el Palace estuvo cerca de romper el cero pero el cabezazo de Tyrick Mitchell que se fue rozando el palo izquierdo del arco de Augusto Batalla.

En los primeros minutos del complemento, llegó el desnivel. Adam Wharton encaró por el centro del campo y remató con potencia un disparo que despejó el ex arquero de River y San Lorenzo, con la mala fortuna que le cayó a la pierna izquierda de Mateta, que remató solo a gol.

Conference League, Crystal Palace vs. Rayo Vallecano. Foto: REUTERS

Hasta el final el Rayo lo intentó de todas las maneras llegar al empate y, aunque sí dio sensación de peligro, no consiguió poner a prueba a Henderson, que vivió demasiado cómodo el último tramo de partido.