El futbolista argentino que juega en la Roma está cerca de definir su futuro en medio de rumores de traspaso a Boca. Foto: Getty Images

El futuro de Paulo Dybala parece estar cada vez más lejos de cualquier regreso al fútbol argentino para jugar en Boca y mucho más cerca de seguir ligado a la Roma. Luego de meses de rumores, incertidumbre y especulaciones sobre una posible salida, el delantero argentino quedó a un paso de renovar su contrato con el conjunto italiano hasta 2028.

Según informó el diario Corriere dello Sport, la dirigencia de la Roma ya aprobó la extensión del vínculo por dos temporadas adicionales, con una opción para prolongarlo un año más. De concretarse el acuerdo, “La Joya” continuará siendo una de las principales figuras del equipo y despejará definitivamente las versiones que lo vinculaban con Boca Juniors.

Paulo Dybala seguiría siendo jugador de la Roma.

Dybala aceptaría hasta bajarse el sueldo por seguir en la Roma

El atacante cordobés se encuentra actualmente de vacaciones en Argentina, aunque sigue de cerca las negociaciones que avanzaron significativamente en los últimos días. Su representante, Carlos Novel, viajó a Italia para mantener reuniones con Ryan Friedkin, uno de los máximos directivos de la institución romana, y acercar posiciones para cerrar el nuevo contrato.

Uno de los principales puntos de discusión pasa por el aspecto económico. Dybala percibía cerca de ocho millones de euros por temporada, una cifra que quedó lejos de las nuevas políticas financieras impulsadas por la Roma. En ese contexto, el futbolista aceptaría una importante reducción salarial para continuar en el club.

La primera oferta presentada por la dirigencia rondó los dos millones de euros netos anuales, aunque las negociaciones avanzaron y el acuerdo final podría cerrarse en torno a los tres millones por temporada. La predisposición del argentino para resignar parte de su salario fue interpretada en Italia como una clara señal de compromiso con el proyecto deportivo.

Durante gran parte del último año, el futuro de Dybala estuvo envuelto en dudas. Las lesiones, los cambios deportivos y la falta de avances concretos en la renovación alimentaron todo tipo de versiones sobre una posible salida. Incluso, desde Argentina surgieron rumores sobre un eventual interés de Boca Juniors para intentar incorporarlo a futuro.

Paulo Dybala y un festejo con la Roma. Foto: REUTERS.

La situación cambió luego de una frase del propio jugador tras un partido entre Parma y Roma. “Quizás el próximo clásico sea el último”, deslizó el delantero, generando preocupación inmediata entre los hinchas italianos y acelerando las negociaciones internas.

A partir de ese momento, la dirigencia decidió avanzar definitivamente para retenerlo. También el entrenador Gian Piero Gasperini se mostró optimista sobre la continuidad del argentino. “Creo que se quedará. Lo puse en contacto directo con los dueños”, aseguró recientemente. Todo indica que el acuerdo está cerca y que Paulo Dybala seguirá siendo uno de los grandes referentes de la Roma en los próximos años.