Luto en San Lorenzo tras la muerte de un jugador de las categorías inferiores

A través de las redes sociales, el ‘Ciclón’ comunicó el trágico desenlace de Valentino Guzmán Zanni, quien se desempeñaba como lateral derecho en la octava división. El club de Boedo decretó tres días de duelo.

Valentín Guzmán Zanni, el jugador de la octava división de San Lorenzo que murió a los 15 años. Foto: X @SanLorenzo.

El futbolista de la octava división de San Lorenzo de Almagro, Valentino Guzmán Zanni, murió este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida.

El mundo del ‘Ciclón’ despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Guzmán Zanni. A través de sus redes sociales comunicó el trágico desenlace del jugador que fue diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023.

“Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia“, publicó San Lorenzo.

El comunicado de San Lorenzo tras la muerte de Valentín Guzmán Zanni. Foto: X @SanLorenzo.

El club de Boedo informó que “está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Compañeros, hinchas y jugadores llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni, quien se desempeñaba como lateral derecho en la octava división del ‘Ciclón’.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también lamentó: “La AFA expresa su más sentido dolor por el fallecimiento del jugador juvenil de San Lorenzo, Santiago Valentino Guzmán Zanni“.

El recuerdo de Valentino Guzmán Zanni en San Lorenzo

En octubre de 2023, cuando el entrenador del plantel era Rubén Darío Insúa, Valentino fue a visitar a los jugadores del primer equipo y se tomó una fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la ciudad deportiva que está a metros del Nuevo Gasómetro.

El periodista Federico Giannetti, de ‘Proyecto Boedo’, compartió una captura de un mensaje que el propio Guzmán Zanni subió en medio del apoyo de sus compañeros y el resto de los empleados de CASLA: “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.