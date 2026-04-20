San Lorenzo Vs Vélez Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan San Lorenzo vs. Vélez, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 19:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre San Lorenzo y Vélez se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de San Lorenzo vs. Vélez, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rey Hilfer, Leandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre San Lorenzo y Vélez válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Pedro Bidegain de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.