San Lorenzo vs. Vélez EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre San Lorenzo y Vélez por la Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan San Lorenzo vs. Vélez, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 19:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Por dónde ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre San Lorenzo y Vélez se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de San Lorenzo vs. Vélez, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rey Hilfer, Leandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre San Lorenzo y Vélez válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Pedro Bidegain de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más leídas de Deportes
Más leídas de Futbol