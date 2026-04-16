San Lorenzo Vs Deportivo Cuenca Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 21:30.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre San Lorenzo y Deportivo Cuenca se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Yender, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre San Lorenzo y Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Pedro Bidegain de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.