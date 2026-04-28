San Lorenzo vs. Santos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan San Lorenzo vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Por dónde ver en vivo San Lorenzo vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre San Lorenzo y Santos se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de San Lorenzo vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ospina Londoño, Jhon Alexánder, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: San Lorenzo recibe a Santos por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Pedro Bidegain y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
Más leídas de Deportes
Más leídas de Futbol