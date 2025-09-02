El mal momento de Fernando Gago en el Necaxa: le tiraron un vaso y se fue insultado tras sufrir una nueva derrota

El entrenador argentino no le encuentra su equipo en la Liga Mx y comienza a ser cuestionado su futuro. Mirá el momento en la nota.

Agresión a Fernando Gago en el Necaxa. Foto: NA

Fernando Gago no encuentra el rumbo en el Necaxa y, tras una nueva derrota, en este caso por 3 a 0 ante Xolos, el técnico argentino se retiró del estadio Caliente de Tijuana abucheado y agredido por sus propios hinchas.

Por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX, el Necaxa sumó su tercera derrota consecutiva y los hinchas rojiblancos expresaron su descontento con el entrenador ex Boca.

Agresión a Fernando Gago tras la goleada sufrida por el Necaxa ante Xolos.

Con abucheos y arrojándole botellas, los hinchas de Necaxa despidieron a su propio entrenador cuando se retiraba al vestuario tras alcanzar los 300 minutos sin goles.

El equipo rojiblanco ganó uno solo de los siete partidos del torneo y se ubica en el decimoquinto lugar.

Fernando Gago en el Necaxa. Foto: @ClubNecaxa.

Tras la catastrófica derrota, Gago aseguró que es el “máximo responsable. Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible”.