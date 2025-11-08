Fernando Gago recibió la peor noticia en Necaxa de México: qué pasó con el DT argentino

El exentrenador de Boca se encuentra en el ojo de la tormenta en el fútbol mexicano. Qué pasó con Fernando Gago en México.

El entrenador argentino fue despedido del Necaxa de México. Foto: Récord

Fernando Gago recibió una noticia inesperada: lo despidieron como entrenador del Necaxa de México. El ex director técnico de Boca empató 1 a 1 en su último partido frente a Mazatlán, no pudo clasificarse para la segunda fase del torneo y la dirigencia lo tomó la decisión de echarlo.

En paralelo, Gago mantenía inconvenientes internos con el plantel, mientras que los hinchas de la institución expresaron su repudio por la falta de resultados a lo largo de toda la temporada con un saldo de cinco victorias, seis empates y nueve derrotas.

Fernando Gago en el Necaxa. Foto: @ClubNecaxa.

El paso de Fernando Gago por el fútbol mexicano volvió a dejar más dudas que certezas. Cabe recordar que tras su salida de Boca a mediados de 2025, el exfutbolista asumió el desafío de dirigir al Necaxa con la intención de recuperar su imagen y la de la institución, pero los resultados y el rendimiento del equipo no acompañaron.

Según trascendió en medios mexicanos, varios futbolistas habrían manifestado su descontento con el método de trabajo y con la rigidez táctica impuesta por el director técnico.

El paso de Fernando Gago en su carrera como entrenador: a qué equipos dirigió

Gago, de 39 años, inició su carrera como entrenador en Aldosivi de Mar del Plata, luego pasó por Racing, Chivas de Guadalajara, Boca y Necaxa.