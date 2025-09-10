Los chicos de Racing, en las puertas de la gloria: perdieron ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18

Cayeron 1 a 0 en España. Tras un torneo brillante, la Academia se va de España con la frente en alto y con un gran futuro por delante.

Racing en el Mundial de Clubes Sub 18. Foto: NA

Racing cayó por 1 a 0 ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18 y quedó en las puertas de título en el torneo juvenil que se disputó en Córdoba, España.

Con gol del ucraniano Artem Rybak, quien se filtró en el área ante la floja marca de la defensa de la Academia, dejó en el camino al arquero y anotó el único tanto del partido a los 28 minutos del complemento.

La derrota en la final dejó a Racing con sabor amargo, aunque con un balance positivo por la actuación de sus juveniles en un torneo internacional que reunió a varios de los clubes más importantes del mundo.

El recorrido de la Academia hasta la final

El equipo argentino cerró así una destacada campaña en suelo español, donde jugó seis partidos en apenas diez días y ganó cinco de ellos. En semifinales sorprendió al vencer 2 a 1 a Real Madrid y en cuartos había dejado en el camino al Betis en un vibrante 5 a 4.

En la fase de grupos había mostrado solidez al imponerse sobre Sevilla (2 a 1), Corinthians (1 a 0) y Pogba Academy (4 a 1).