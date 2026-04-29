Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
miércoles, 29 de abril de 2026, 19:00
Caracas Vs Racing Club
Caracas Vs Racing Club Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Caracas vs. Racing Club, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.

¿Por dónde ver en vivo Caracas vs. Racing Club, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Caracas y Racing Club se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Caracas vs. Racing Club, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Matonte, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Caracas y Racing Club por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Olímpico de la UCV de Caracas.