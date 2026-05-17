Haas podría intercambiar a Esteban Ocon por Jack Doohan, el “archienemigo” de Franco Colapinto. Foto: Reuters (Brian Snyder)

La interna en Haas F1 Team comenzó a ganar temperatura y el futuro de Esteban Ocon aparece cada vez más rodeado de dudas en plena temporada 2026 de la Fórmula 1.

Oliver Bearman y Esteban Ocon, los dos pilotos titulares de Haas F1 Team. Foto: Reuters (Brendan McDermid)

El piloto francés, incorporado por la escudería estadounidense con la misión de aportar experiencia y liderazgo tras su salida de Alpine, no logró sostener la regularidad esperada y quedó bajo la lupa luego de una serie de actuaciones irregulares, errores en pista y crecientes tensiones internas dentro del equipo.

Crisis en Haas: Esteban Ocon pierde terreno en la Fórmula 1 2026

En un campeonato donde cada resultado pesa y la presión por evolucionar es inmediata, Haas comenzó a evaluar alternativas pensando en el corto plazo.

Esteban Ocon siguiendo de atrás a su compañero de Haas, Oliver Bearman, en el GP de Miami 2026. Foto: Reuters (Marco Bello)

La situación de Ocon se volvió todavía más delicada por el sólido crecimiento de Oliver Bearman, quien mostró una evolución constante y terminó por consolidarse como una de las apuestas deportivas más fuertes de la estructura. La diferencia de rendimiento entre ambos pilotos encendió las alarmas y abrió un escenario que hasta hace algunas carreras parecía impensado.

En ese contexto, el nombre que aparece con más fuerza para ocupar un eventual asiento titular es el de Jack Doohan. Actual piloto reserva de Haas y respaldado además por el vínculo comercial que la escudería mantiene con Toyota, el australiano se posiciona como la principal carta de reemplazo en caso de que el equipo decida acelerar una salida anticipada de Ocon.

Jack Doohan gana protagonismo y podría volver a la grilla de Fórmula 1

La situación representa además una revancha deportiva para Doohan, que había perdido su lugar en Alpine durante 2025 tras el ascenso del argentino Franco Colapinto. Desde entonces, el australiano se mantuvo dentro del paddock trabajando como reserva y desarrollando tareas en simulador, una estrategia que ahora podría devolverlo a la grilla antes de lo previsto.

Jack Doohan podría reemplazar a Esteban Ocon en la escudería Haas F1 Team. Foto: Reuters (Tyrone Siu)

Su experiencia reciente, el respaldo económico de patrocinadores estratégicos y el conocimiento interno de la estructura de Haas lo convierten en una opción concreta para un equipo que busca respuestas inmediatas. Si bien por el momento no existe confirmación oficial, el posible reemplazo de Ocon por Doohan ya comienza a perfilarse como uno de los movimientos más resonantes de la temporada 2026.

En una Fórmula 1 cada vez más exigente, donde las decisiones se toman con rapidez y la paciencia escasea, el mercado de pilotos vuelve a demostrar que ningún asiento está completamente asegurado. Y, de fondo, nombres jóvenes como el de Colapinto siguen muy atentos a cada movimiento de un tablero que cambia carrera tras carrera.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto regresará a la pista en el Gran Premio de Canadá. La carrera principal se disputará el domingo 24 de mayo a las 17:00 (hora argentina), en lo que será una nueva oportunidad para sumar puntos y seguir consolidándose en F1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: X @F1

El fin de semana en Canadá tendrá un condimento especial, ya que contará con formato sprint. Esto implica que la actividad competitiva fuerte comenzará antes de la carrera principal. El sábado 23 de mayo a las 13:00 (hora argentina) se disputará la carrera sprint, una prueba corta que le otorga puntos a los ocho primeros pilotos.