Insólita situación con Neymar en Santos. Foto: REUTERS

Neymar protagonizó este domingo una insólita escena en el fútbol brasileño. El capitán del Santos fue titular ante Coritiba, justo un día antes de que se conozca la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, pero nada sucedió como lo esperaba: un error del cuarto árbitro lo hizo salir antes de la cancha y todo terminó en polémica y discusiones.

No solo que su equipo se fue goleado 3-0 para seguir al borde del descenso, sino que Ney salió inesperadamente en el segundo tiempo debido a un malentendido.

A los 65 minutos del partido, el crack brasileño tuvo que ser atendido por un golpe y estuvo unos segundos fuera del campo de juego. Cuando ya estaba listo para regresar, el cuarto árbitro levantó el cartel de cambio y el número “10″ se iluminó.

Insólita situación con Neymar en Brasil. Crédito: Premiere

De inmediato, un Neymar incrédulo se tomó la cabeza y salió corriendo hacia donde se encontraba el cuarto árbitro para remarcarle con euforia que se había equivocado y que, en realidad, el que debía salir era el “31″.

Todo quedó grabado y la imagen que siguió se viralizó en redes sociales, el delantero encaró al referí, le mostró el papel con la indicación de la modificación y lo “culpó” por este increíble error.

Pese al claro error del cuerpo arbitral, Neymar no pudo volver a entrar debido a que su compañero del Santos ya había ingresado al campo de juego. De esta manera, su participación en la derrota ante Coritiba terminó de manera abrupta.

Insólita situación con Neymar en Santos. Foto: REUTERS

Cuáles son las chances de Neymar para ser convocado al Mundial 2026

El crack brasileño ex Barcelona y PSG apareció en el listado preliminar de 55 jugadores de la Selección Brasil para la Copa del Mundo, pero su lugar entre los 26 es una incógnita.

La lesión de Estevao en el Chelsea pareció abrir una puerta importante para Ney, que según los últimos reportes provenientes de medios locales pelearía su lugar entre los convocados con Joao Pedro, también futbolista de los “blues”.

El partido ante Coritiba, que no salió para nada bien, era la última oportunidad para convencer a Carlo Ancelotti antes de tomar la decisión final de cara a la Copa del Mundo. Ahora, la estrella del Santos deberá esperar hasta el lunes para conocer su destino con la “Canarinha”.